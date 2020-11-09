تتعدد اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة الشهرية ومنها ما يرتبط بعوامل هرمونية او مهبلية او غير ذلك. ومن الضروري الانتباه الى عدم الاستجابة لهذه الرغبة لأنها يمكن ان تلحق بعض الاضرار بالصحة. لكن بدافع الفضول تحب الكثيرات معرفة تلك العوامل من اجل فهم ما يحدث فعلياً في اجسامهن في هذه المرحلة الشهرية من حياتهن. وهذه ابرز اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة.

اسباب زيادة الرغبة خلال الدورة



ترتبط زيادة الرغبة اثناء الدورة بالعديد من الاسباب ومنها عوامل هرمونية وجسدية.

- ارتفاع مستوى بعض الهرمونات المرتبطة بالحياة الحميمة وخصوصاً هرموني الاستروجين والتستوستيرون.

- زيادة كمية الافرازات المهبلية في عنق الرحم وهذا ما يحفز الرغبة.

- احتباس السوائل داخل الجسم بسبب التقلبات في مستويات الاستروجين والبرجسترون.

- زيادة نشاط الدورة الدموية ودفق الدم الى المنطقة الحميمة.

- تحسن الحالة المزاجية للمرأة مع دفق الدورة الشهرية وهو ما يجعلها تميل الى القيام بكل ما يشعرها بالمتعة مثل العلاقة الحميمة.



معرفة اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة لا يعني انه يمكن القيام بالعلاقة الحميمة في هذه المرحلة. والسبب ان هذا يمكن ان يلحق بالجسم بعض الاضرار.

- اشارت دراسة حديثة الى ان الدورة الشهرية تحدث تغييراً كبيراً في طبيعة المنطقة الحميمة. وفي هذه الحالة يمكن ان تتحول بيئة هذه المنطقة من حامضية الى قلوية. وهذا يسبب القضاء على البكتيريا النافعة التي تساهم في تخليصها من الجراثيم الضارة ومن تأثير الكثير من الجزيئات سلباً على صحتها.

- تزايد احتمال انتشار العداوت. فخلال مرحلة الدورة تصبح المنطقة المهبلية بيئة مناسبة لنمو الجراثيم التي قد تنتقل الى الرجل وتسبب معاناته من التهابات الاعضاء التناسلية والمجاري البولية.

- مع مرور الوقت يمكن ان يسبب تكرار ممارسة العلاقة الحميمة اثناء الدورة نمو الخلايا السرطانية في منطقة الرحم. وهذا قد يستدعي استئصاله.

- اثناء الدورة الشهرية يصبح جدار المهبل اكثر رقة وعرضة للجروح والخدوش. ويزداد الامر تفاقماً مع ممارسة العلاقة الحميمة وقد تنتج عن هذا مشاكل خطرة جداً.

- في بعض الحالات يمكن ان يعرض هذا الحياة للخطر. فخلال الدورة تكون اوعية الجسم الدموية واسعة ومفتوحة. ومن الممكن ان يؤدي القيام بالعلاقة الحميمة الى ادخال الهواء الذي يسبب انسداد اوعية الدماغ او الرئتين. وهذا ما يمكن ان يؤدي الى الوفاة.

Advertisements

اقرئي أيضاً: تأثير الضعف الجنسي خلال العلاقة الحميمة على الحالة النفسية للزوج

نصائح مهمة





من اجل الحفاظ على الصحة اثناء الدورة الشهرية، يجب القيام ببعض الخطوات المهمة في المنزل.

- الاستحمام بالماء الدافئ قبل الموعد المرتقب للدورة بيوم واحد او يومين. فهذا يسهل مرور الدورة الدموية ويحد من الاحتقان المسبب للألم.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية من خلال غسل المنطقة المهبلية بالطريقة المناسبة وباستخدام غسول طبي.

- تجفيف هذه المنطقة بفوطة قطنية نظيفة.



- تناول الخلاصات العشبية التي تسرع عملية مرور الدم وتهدئ الاوجاع.

- شرب كمية كافية من الماء من اجل تعويض السوائل التي يفقدها الجسم.

- تناول الطعام الصحي والغني بالمكونات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن مع التركيز على الخضار والفواكه.

- عدم اتباع حميات غذائية قاسية وتقسيم الطعام خلال النهار الى وجبات صغيرة متعددة مع الحرص على استبدال السكريات بالبروتينات.

- تدفئة الجسم.

- عدم اجهاد الجسم والقيام بأعمال متعبة.

- عدم تطبيق الاقنعة على البشرة وعدم تقشيرها او ازالة الشعر الزائد عنها في هذه المرحلة. وتشكل هذه النصائح مع اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة معلومات مهمة يمكنك الاستفادة منها دائماً.



