لا تعرف العديد من النساء الكثير من المعلومات عن فوائد التبول بعد العلاقة الحميمة. لكنها في الحقيقة كثيرة ومنها ان هذا يساهم في منع انتقال العدوات من الزوج الى الزوجة والعكس صحيح وانه حمي من بعض المشاكل مثل الالتهابات. كما انه يدفع الى تنظيف المنطقة الحميمة والجسم عموماً من البقايا الضارة والاوساخ والبكتيريا والميكروبات. وعادة ما تظهر الرغبة في الدخول الى المرحاض اثناء لعلاقة وبعدها وهو ما يرتبط بأسباب مختلفة. اما في حال لم تظهر فلا بد من معالجة المشكلة. وهذه ابرز فوائد التبول بعد العلاقة الحميمة.

اسباب التبول بعد العلاقة



قبل التحدث عن فوائد التبول بعد العلاقة الحميمة من المفيد جداً معرفة الاسباب التي تؤدي الى تزايد هذه الرغبة. وتتعدد هذه الاسباب وهي فيزيولوجية وترتبط بتأثير هذه العلاقة على الجهاز البولي.

تقلصات المثانة

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في اثناء العلاقة الحميمة تحدث غالباً تشنجات في العضلات المحيطة بالمنطقة الحميمة ومنها تلك المرتبطة بالمثانة وهو ما يحدث ضغطاً عليها. وهكذا تظهر الرغبة في التبول قبل الانتهاء من العملية او بعد ذلك مباشرة.

تقصلات الرحم

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ليس غريباً ان تترافق العملية الحميمة مع تشنجات على مستوى الرحم. وهذا ما يحدث ايضاً ضغطاً على المثانة ويؤدي الى زيادة الاحساس بالحاجة الى الدخول الى المرحاض. وهو امر طبيعي ووتتشاركه معظم الزوجات.

الالتهابات

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ويعني هذا التهاب المسالك البولية التي تسبب الحاجة المتكررة للتبول عادة. وهو امر يتفاقم خلال وبعد ممارسة العلاقة الزوجية. ولهذا يصبح التبول في هذه الحالة امراً ملحاً وضرورياً على ان يتم الذهاب الى عيادة الطبيبة الاختصاصية من اجل تلقي العلاج المناسب.

فوائد التبول بعد العلاقة

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يمكن التبول بعد العلاقة الحميمة ان يعود بالكثير من الفوائد على الصحة عموماً وعلى المنطقة الحميمة خصوصاً وهذه ابرزها.



1 تنظيف المنطقة الحميمة



بعد عملية التبول لا بد من غسل المنطقة الحميمة من اجل تنظيفها جيداً من الاوساخ. كما يجب تجفيفها باستخدام قطعة من منشفة قطنية نظيفة. وهذا ما يحد من احتمال التقاط العدوات المختلفة. ولهذا يجب الحرص على فعل هذا مباشرة بعض الانتهاء من العلاقة الحميمة وعدم الانتظار لوقت طويل وعدم حبس البول في المثانة.

كذلك يعتبر هذا جزءًا من روتين العناية بالنظافة الشخصية وهو يحمي المسالك البولية من تأثيرات البكتيريا والفيروسات الضارة. فعند القيام بالعلاقة تصبح هذه المنطقة عرضة لالتقاط الجزيئات الضارة عن طريق المثانة وهو ما يمكن ان يسبب الاصابة ببعض المشاكل الصحية مثل تلف الانسجة والتهابات المسالك البولية. اذاً من الضروري الانتباه جيداً الى هذا وعدم نسيانه مطلقاً.

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2 تنظيف الجسم



اضافة الى تنظيف المنطقة الحميمة تطال فوائد التبول بعد العلاقة الحميمة الجسم بأكمله. فهذا يساعد على تخليصه من البقايا الضارة والكثير من الاوساخ عن طريق الغسل بالماء والتجفيف بالطريقة المناسبة. ولهذا ينصح العديد من الخبراء بالتبول وغسل المنطقة المرتبطة بهذه العملية قبل مرور 30 دقيقة من انتهاء العلاقة. وهكذا يمكن تجنب الاصابة بالعدوات والامراض المختلفة التي يمكن ان تنتقل بواسطة الجهاز البولي.

ومن الممكن الا تشعر المرأة بالرغبة في التبول بعد العملية الزوجية. وهذا يعني ان جسمها يعاني من الجفاف وان عليها اعادة الرطوبة اليه. ويمكنها ذلك من خلال شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً. ومن الضروري فعل هذا خصوصاً بعد معرفة ابرز فوائد التبول بعد العلاقة الحميمة.

