طريقة صنع غسول طبيعي لعلاج الالتهابات المهبلية

يشكل استخدام الغسول لتنظيف المنطقة الحساسة جزءًا لا يتجزأ من روتينك الأسبوعي. فهو يساهم في الحفاظ على صحة هذه المنطقة وحمايتها من الإصابة بالالتهابات المهبلية والفطريات ومن صدور الرائحة الكريهة عنها وغير ذلك من المشكلات. لكنك تفضلين أن يحتوي هذا الغسول على مكونات طبيعية. وهو ليس بالأمر الصعب، إذ يمكنك أن تعدّي منتج العناية الحميم الخاص بك بنفسك في منزلك. لذا، شاركينا طريقة تحضير هاتين الوصفتين: وصفة اللبن ووصفة أوراق الغوافة.

1- وصفة اللبن

هل تعرفين أنّ اللبن الزبادي الطبيعي يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية التي تقضي على الفطريات والبكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية؟ فهذا يعود إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من البكتيريا الصحية التي تكافح كل المشكلات المزعجة التي قد تصيب منطقتك الحساسة.

إذاً، استخدميه لتحضير غسول يحتوي على: نصف كوب من اللبن الزبادي الطبيعي. وطبقي هذه التعليمات بدقّة:

-بللي قطعة من القطن الطبي بالقليل من اللبن وطبقيها مباشرة على الجزء الخارجي من المنطقة الحساسة.

-أتركي قطعة القطن على تلك المنطقة لمدة 10 دقائق ثم اغسليها جيداً بالماء الفاتر وجففيها بلطف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

-احرصي على تكرارهذه العملية 3 مرات يومياً وخصوصاً إذا كنت تعانين من الالتهابات.

2- شاي أوراق الغوافة

تحبين تناول هذه الفاكهة لأن طعمها لذيذ جداً ولأنها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. لكن اعلمي أيضاً أن لاستخدام أوراقها الكثير من النتائج المفيدة أيضاً. فهي تحتوي على مضادات للالتهابات والأكسدة وللبكتيريا الضارة التي يؤدي تكاثرها إلى حدوث المشكلات المهبلية لديك. كما أنها تتمتع بخصائص تساعدك على التخلص من تقلصات العادة الشهرية ومن الاضطرابات المرتبطة بكثافة الإفرازات المهبلية لديك.

إذاً، استعيني بهذه الأوراق لتحضّري غسولاً طبيعياً مفيداً للمنطقة الحميمة. وفي هذه الحالة، تحتاجين إلى 10 أوراق غوافة وليتر من الماء. كما يتعيّن عليك أن تقومي بهذه الخطوات:

- ضعي أوراق الغوافة في وعاء مع الماء على نار هادئة إلى أن تتبخر نصف كمية الماء.

-إنزعي الوعاء عن النار ودعيه يبرد ثم استخدميه كغسول للمنطقة الحميمة.

-كرري هذا العلاج مرتين يومياً على امتداد أسبوع كامل ولا شكّ في أنّك ستشعرين بالارتياح، سواء كنت في مكان العمل أو في المنزل أو خارجه.

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