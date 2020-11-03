تعاني الكثير من السيدات من مشكلة إتساع المهبل وخاصةً بعد الحمل والولادة، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية والطبية المستخدمة في تضييق المهبل بشكل طبيعي، والتي يُفضل قبل الشروع في تطبيقها وإستخدامها إستشارة الطبيب المختص حفاظاً على صحتكِ. ومن هذه الطرق استخدام الشبة لتضييق المهبل.

بداية تعرفي على اهم اسباب اتساع المهبل بعد الولادة

– تمدد عنق الرحم أثناء الولادة الطبيعية، والذي يتسبب في إتساع فتحة المهب ل.

– الإصابة بمشكلة هبوط المثانة، والتي تتسبب في إرتخاء عضلات المهب ل وتمددها.

– حجم الجنين الزائد يتسبب في إتساع المهب ل وإرتخاء عضلاته.

– الضعف العام في عضلات المهب ل.

فوائد الشبة للمهبل

تعتبر الشبه من المواد المطهرة والمعقمة والتي تستخدمها بعض النساء للتغلب على مشكلات البكتريا التي تصيب المهبل ، وتتسبب كنتيجة لذلك في حدوث الإلتهابات المزعجة، لذلك تلجأ فئة كبيرة من النساء المتزوجات لإستخدام الشبه لتطهير وتعقيم منطقة المهبل، مما يسهم في التخلص من الإلتهابات.

كما أن الشبه تسهم إلى حدٍ كبير في تقلص العضلات بالمنطقة، مما يساعد على إنقباض عضلات المهبل وبالتالي تضييقه، ويساعد ذلك كثيراً على تحسين العلاقة الزوجية، وتساعد الشبه في التخلص من الروائح غير المستحبة بكلاً من منطقتي المهبل ومنطقة أسفل الإبط، حيث أنها تزيل البكتيريا والجراثيم المتسببة في رائحة العرق الكريهة، ولذلك فهي تقوم بالتعقيم وإزالة الروائح الكريهة لتمنحكِ جاذبية حميمية مذهلة.

طرق إستخدام الشبه لتضييق المهبل



تتكون الشبه من أنواع متداخلة من الكبريتات، والتي تستخدم كمادة مطهرة للمهبل، حيث أنها تتخلص من الجراثيم والبكتريا المسببة للإلتهابات والحكة، كما أنها تعمل على تضييق عضلات المهبل من خلال إستخدامها كدهان موضعي كما هو في التالي:

خلطة غسول الشبه للمهبل



قومي بطحن بلورات الشبة جيداً، حتى تتحول لمسحوق أبيض يمكنكِ إستخدامه بسهولة، ثم أضيفي إليه القليل من الماء حتى يتحول لقوام الغسول، ويمكنكِ إضافة القليل من عسل النحل الطبيعي فهو يُعد مطهر ومعقم أيضاً، وبعدها أضيفي بضعة قطرات قليلة من عصير الليمون، ويمكنكِ استخدامه غسول يومي لمدة شهر، وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة، ويُفضل قبل تجربة خلطة الشبه لتضييق المهبل إستشارة الطبيبة منعاً لحدوث أي نتائج غير محببة.

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استخدام الشبه مباشرةً



قومي بطحن حبيبات الشبه جيداً، حتى تتحول لبودرة بيضاء يمكنكِ إستخدامها على المهبل بشكل مباشر، فهي تعمل على شد العضلات بالمهبل وتضييقه، ويفضل وضعها على المهبل قبل العلاقة الحميمة، فهي تمنحكِ راحة وتكسبكِ الثقة بالنفس.

الشبة لها خصائص مضادة للجراثيم

يمكن أن تساعد في منع الالتهابات المهبلية، ويمكن استخدام الشبة في الغسل، الغسل هو عملية شطف المهبل بالماء، وغالباً ما يختلط بالسوائل الأخرى التي لها خصائص مضادة للجراثيم. الشبة هي أحد المكونات التي تستخدمها النساء لغسل المهبل.

الشبة تحتوي على خصائص تجلط الدم، وتسكين البشرة، ويمكن نقع الشبة فى الماء وغسل المنطقة المهبلية بواسطة غسول الشبة.

الشبة تقدم نتائج سريعة:

على عكس جراحة تجديد المهبل، التي لها العديد من الآثار الجانبية، الشبة طبيعية 100٪، وتقدم نتائج سريعة، ويمكن استخدام الشبة كغسول للمهبل أثناء الدورة الشهرية.

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يجب غسل منطقة المهبل مباشرة؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى تهيج في بطانة المهبل، ولا ينبغي أن تستخدم من قبل النساء الحوامل أو النساء اللاتي لديهن بالفعل التهاب المهبل الحالي.

يجب اختيار الشبة التي تحتوي على البوتاسيوم بدلاً من شبة الأمونيوم الاصطناعية.