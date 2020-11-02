ما افضل طريقة لتضييق المهبل طبيعياً بسرعة مجربة 

تبحث الكثير من الزوجات عن افضل طريقة لـ تضييق المهبل طبيعياً بسرعة مجربة. وهذا لا يعتبر امراً صعباً حيث تتوفر بعض الطرق التي يمكن تطبيقها في المنزل من دون الحاجة الى اللجوء الى الجراحة. وفي هذه الحالة من الممكن الاعتماد على بعض العادات الغذائية الصحية وعلى ممارسة بعض التمارين لكن ايضاً على استخدام ادوات مخصصة لذلك مثل الاقماع المهبلية وكرات بن وا. وهذه افضل طريقة لتضييق المهبل طبيعياً بسرعة مجربة في المنزل.

طرق تضييق مهبل طبيعية



من الممكن التوصل الى تطبيق افضل طريقة لتضييق المهبل طبيعياً بسرعة مجربة من خلال القيام ببعض الخطوات في المنزل او استخدام بعض الوصفات سهلة التحضير.

1 الاقماع المهبلية



تلجأ بعض النساء الى هذه الاقماع ذات الاستخدام الآمن من اجل العناية بشكل وصحة المنطقة الحميمة لديهن. وهي على شكل مخاريط بأحجام مختلفة. ومن اجل الاستفادة منها يجب شراؤها بأوزان مختلفة ويمكن استخدامها بهذه الطريقة.

- يتم البدء بالاقماع الاخف وزناً.

- يدخل القمع في منطقة المهبل.

- يجب في هذه الاثناء الضغط على عضلات اسفل الحوض تحديداً لمدة عدة دقائق. بعد هذا يتم استخدام الاقماع بأوزان اثقل تدريجياً على ان تستمر العملية لمدة 15 الى 20 دقيقة.

- من المهم تكرار هذا مرتين يومياً للحصول على افضل نتيجة بعد مرور اسابيع قليلة.





كرات بن وا



تعتبر هذه الكرات من ابرز الاكسسوارات التي تساعد على تضييق المنطقة الحميمة. وللاستفادة منها يتم ادخالها في هذه المنطقة وتثبيتها عن طريق الضغط عليها بواسطة العضلات المحيطة. ومع مرور الوقت يتم التمكن من ذلك بشكل افضل وملاحظة النتائج.

الوصفات الطبيعية

من اجل تضييق هذه المنطقة ايضاً من الممكن الاعتماد على خصائص بعض المكونات الطبيعية وتحضير وصفات تحتوي عليها.

الشبة

من المعروف ان لهذه الاحجار تأثيراً كبيراً على حجم المنطقة الحميمة حيث يمكن ان يساعد على شدها وعلى الحصول على المزيد من المتعة في اطار العلاقة الزوجية.

المقادير



كمية مناسبة من بودرة الشبة

كمية مناسبة من الماء

الطريقة

1 تضاف بودرة الشبة الى الماء ويتم مزج المكونين حتى الحصول على مزيج متجانس.

2 يمكن استخدام المزيج كدش مهبلي قبل الجماع. فهو يشد المنطقة الحميمة ويعمل على تنقيتها من البكتيريا الضارة. ومن المفيد تكرار الوصفة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

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بيكربونات الصودا

يمكن هذا المكون تطهير منطقة المهبل والحد من حدوث الالتهابات وتأثيرالعدوات البكتيرية. كما يمكن الاعتماد عليه من اجل شدها وتضييقها.

المقادير

كمية مناسبة من بيكربونات الصودا

3 ملاعق طعام من الماء

الخطوات

1 يتم مزج المكونين جيداً للحصول على مزيج منسجم تماماً.

2 يمكن استخدام المزيج كمحلول للغسل المهبلي. وينصح بفعل هذا مرتين اسبوعياً، علماً أنه يمكن الحصول على افضل نتيجة خلال اسابيع قليلة.

المستكا



المقادير



ربع ملعقة طعام من بودرة المستكا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون او زيت السمسم

الخطوات



1 يتم مزج بودرة المستكا وزيت الزيتون جداً.

2 من المفيد تناول المزيج يومياً في الصباح قبل 15 دقيقة من موعد الفطور. ومن المهم جداً تكرار العملية قبل العلاقة الزوجية من اجل اداء افضل.

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العادات الغذائية الصحية



يعتبر اختيار بعض اصناف الطعام ايضاً افضل طريقة لتضييق المهبل طبيعياً بسرعة مجربة. وفي هذه الحالة ينصح بأن تضاف الى الوجبات مكونات تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الفيتويستر الطبيعية التي تساعد على شد المهبل. ولهذا يجب تناول الحلبة، فول الصويا، السمسم، الرمان والجزر.