 عندي برود مع زوجي وهذه الاسباب وطرق زيادة الرغبة 

عندي برود مع زوجي هي الشكوى التي تسجلها الكثير من الاختصاصيات بعد ان تتقدم بها اليهن العديد من النساء المتزوجات. لكن يمكن ايجاد حد لهذه المشكلة. ومن اجل ذلك يجب اولاً التعرف على الاسباب وهي متعددة ومختلفة. ولهذا على كل من تقول عندي برود جنسي مع زوجي ان تبحث اولاً عن العوامل التي تؤدي الى ذلك لكي تتعلم كيفية العلاج.

اسباب البرود والعلاج



حين تقول الزوجة عندي برود مع زوجي يعني هذا انها لا ترغب في اقامة العلاقة الحميمة معه. ومن الممكن تحديد الحل للمشكلة بحسب السبب الذي يؤدي الى حدوثها.



1 الرائحة الكريهة التي تصدر عن فم الزوج او انفه او ربما جلده

ومن الممكن ان يسبب هذا ابتعاد المرأة ونفورها ومع مرور الوقت رفضها للعلاقة الحميمة.

الحل. عليها ان تتحدث اليه بصراحة عن هذا الامر لكي يعمل على تحسين رائحته من خلال العناية بنظافته بالطريقة المناسبة.

2 الخوف من الالم

هذا ما تواجهه الكثير من الزوجات. فالشعور بالألم مراراً وتكراراً يمكن ان يسبب برود المرأة ورفضها للعلاقة.

الحل. عليها ايضاً ان تتحدث الى الزوج في هذا الشأن لكي يجدا الطريقة المناسبة للعلاج. وفي حال تفاقم الامر من الممكن اللجوء الى مساعدة الطبيبة الاختصاصية منعاً لحدوث ما يسمى التشنج المهبلي.

3 تراجع العاطفة

لا يحدث هذا الا نادراً لكن من الممكن ان تبدأ المرأة بالشعور بأنها لا تحب زوجها كما كانت تفعل من قبل. ويرتبط هذا احياناً بأسباب منها بعض سلوكياته وعاداته السيئة المستجدة.

الحل. عليها ان تحاول مساعدته على تغيير عاداته وعلى التخلي عن السلوكيات وطرق التصرف التي تزعجها.

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4 المشاكل الزوجية وخصوصاً في حال تكرارها

وهذا ما يسبب تراجع الرغبة لدى الزوجة وحتى الزوج في اقامة العلاقة. ولهذا يجب ايجاد الحلول المناسبة لها في حال كان هذا ممكناً.

5 ضعف الدورة الدموية

وهو ما يسبب عدم وصول كمية كافية من الدم الى المنطقة الحميمة ويمكن ان يؤدي الى البرود.

الحل. تحسين الدورة من خلال تناول الاغذية الغنية بالحديد مع ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة لأن هذا يمكن ان يساعد على تدفق الدم وعلى تقوية عضلات الحوض ايضاً.



6 الشعور بالتعب

وهو يرتبط بأسباب مختلفة منها العمل او النقص في بعض المغذيات او غير ذلك.

الحل. اعتماد نظام غذائي صحي يزود الجسم بالطاقة والنوم لعدد ساعات كافية لا تقل عن 7 الى 8 ساعات ليلاً.



7 نقص الاستروجين

وهو ما يمكن ان يؤدي الى جفاف المنطقة المهبلية ويسبب الشعور بالالم اثناء العلاقة. وهذا يدفع المرأة الى التهرب من اقامة العلاقة بالطرق المختلفة.

الحل. يجب في هذه الحالة استخدام طريقة الترطيب الافضل او استشارة الطبيبة من اجل الحصول على العلاج المناسب.



8 تهيج منطقة المهبل

ومن الممكن ان ينتج هذا عن استخدام منتجات التنظيف غير المناسبة مثل المناديل المعطرة والصابون الذي يحتوي على مكونات ضارة. وهذا يسبب الانزعاج اثناء العلاقة وقد يؤدي مع مرور الوقت الى برود الزوجة.

الحل. عدم المبالغة في تنظيف منطقة المهبل وفعل هذا بالطريقة المناسبة وباستخدام غسول بتركيبة لطيفة.

حلول سهلة



من الممكن تعزيز الرغبة لدى الزوجة التي تكرر الشكوى عندي برود مع زوجي من خلال اتباع بعض الطرق السهلة.

- تناول المأكولات التي تحتوي على الفيتامين B مثل الافوكادو والدجاج. ومن المهم الامتناع عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون الضارة.

- استهلاك الاسماك لأن هذا يساعد على تأمين التوازن الهرموني لدى الزوجة.

- الاعتماد على الزيوت العطرية التي تحفز الرغبة.

