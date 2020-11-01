 اضرار عدم غسل المنطقة الحميمة بعد العلاقة الزوجية 

لا تعرف الكثير من النساء اضرار عدم غسل المنطقة الحميمة بعد الانتهاء من العلاقة الزوجية مباشرة. وتعتقد الكثيرات ان فعل هذا يمكن ان يؤثر سلباً على القدرة على الانجاب. لكن يبدو ان هذا اعتقاد خاطئ وان الاغتسال يساعد على تخليص هذه المنطقة من الفطريات والبكتيريا الضارة التي يمكن ان تسبب حدوث الالتهابات وغيرها من المشاكل. وومن اجل منع ذلك هذا ابرز ما يجب معرفته عن اضرار عدم غسل المنطقة الحميمة فور الانتهاء من العلاقة الزوجية.



اضرار عدم تنظيف المنطقة الحميمة بعد العلاقة



يمكن ان تنتج اضرار عدة عن عدم غسل المنطقة الحميمة وتنظيفها بعد العلاقة الزوجية مباشرة. فمن المعروف ان المهبل يتصل عبر قناة بعنق الرحم. وهذا يعني ان عدم الاهتمام بالجزء الخارجي من المنطقة الحميمة يمكن ان يلحق الاذى بصحة هذه المنطقة التي تشكل عنصراً ضرورياً من عناصر القدرة الانجابية. الا ان الضرر لا يقتصر على هذا بل يشمل مشاكل عدة هذه ابرزها.

-الالتهابات. فعدم التنظيف يمكن ان يعزز نمو البكتيريا الضارة والفطريات والجراثيم. وقد يترافق هذا مع الحكاك والحريق واحياناً الالم وخصوصاً اثناء القيام بالعلاقة في اوقات لاحقة.

- التهابات جهاز البول. فمن الممكن ان يتأثر الجهاز البولي بافتقار الجهاز التناسلي الى النظافة. وفي هذه الحالة يمكن الاحساس بالحريق اثناء التبول. ولهذا لا بد من استشارة الطبيبة الاختصاصية.

- صدور الرائحة الكريهة. ينتج عن اهمال نظافة المنطقة الحميمة بعد القيام بالعلاقة تراكم البكتيريا التي تسبب صدور الرائحة الكريهة مع ما يمكن ان يصاحب هذا من حكاك وحريق وافرازات غير صحية.

- وجع الظهر. في حال القيام بالعلاقة الزوجية مراراً وتكراراً وعدم تنظيف منطقة المهبل بعد هذا مباشرة، من الممكن ان تعاني الزوجة مع مرور الوقت من وجع شديد في الظهر مع احساس بالضغط على الفقرات. ولهذا ينصح دائماً بالاستحمام بالماء الدافئ لأن هذا يعمل على تعزيز الدورة الدموية في الغضاريف ويؤمن مرونة العظام والمفاصل.



التعب والخمول. لا تعرف الكثير من الزوجات ان هذه المشكلة يمكن ان تكون احدى النتائج الناجمة عن عدم العناية بنظافة منطقة المهبل بعد العلاقة. والسبب هو أن الغسل ينبه الشبكات العصبية ما يساهم في ايقاظ الجهاز العصبي وفي تعزيز الشعور بالحيوية والنشاط.

نصائح مهمة



بعد معرفة اضرار عدم غسل المنطقة الحميمة اثر العلاقة الزوجية مباشرة، من المهم جداً التعرف على خطوات مفيدة يجب القيام بها.

1 التبول لأن هذا يساعد على التخلص من الكثير من البكتيريا الضارة التي تتجمع في هذه المنطقة.

2 الاستحمام الذي يساعد على الحد من حدوث الالتهابات المتكررة. والافضل ان يتم فعل هذا باستخدام الماء الدافئ اي لا الحار والبارد. كما يجب القيام بعملية الغسل من الامام الى الخلف وليس العكس.

3 من المهم ارتداء ملابس داخلية نظيفة ومصنوعة من القطن لأن هذا القماش يعمل على امتصاص الافرازات والعرق وغير ذلك من السوائل.





4 التجفيف بالفوط المخصصة لهذه المنطقة مع تبديلها باستمرار وعدم استخدامها رطبة.

ومن المهم طبعاً القيام بالفحوصات الدورية بين الحين والآخر من خلال زيارة عيادة الطبيبة الاختصاصية من اجل التحقق من سلامة منطقة المهبل ومن عدم المعاناة من مشاكل غير ظاهرة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن اضرار عدم غسل المنطقة الحميمة بعد العلاقة الزوجية مباشرة.













