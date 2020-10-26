طرق تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات لجعل العلاقة الحميمة هادئة وجميلة 

اصبح تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات لجعل الليلة الزوجية هادئة وجميلة امراً مهماً. فهو يساعد على تحسين العلاقة بين الزوجين وعلى جعلها اكثر متعة وحيوية. ولهذا من المهم اعتماد بعض العادات الجيدة اثناء العناية بالمنطقة الحميمة والتخلي عن تلك السيئة. كما من المفيد اللجوء الى بعض المكونات الطبيعية التي تتوفر في المنزل او في متاجر العطارة. وهكذا يمكن تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات بسهولة والحصول على افضل نتيجة خلال العلاقة الحميمة.



تبحث الكثيرات عن اسرع طرق تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات لجعل الليلة الزوجية هادئة وجميلة. وما لا يعرفنه هو انه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على بعض المكونات المنزلية الطبيعية واخرى يمكن شراؤها من المتاجر المتخصصة.

المسك الابيض



- يقطع المسك الى مكعبات صغيرة.

- تنقع المكعبات في كمية كافية من الماء.

- تبلل قطعة من القطن النظيف بالمزيج وتطبق على المنطقة الحساسة. وفي هذه الحالة يمكن ان تدوم الرائحة العطرة لأيام عدة.



الفانيلا



- تخلط كمية قليلة من الفانيلا السائلة مع كوب من الماء الفاتر.

- يضاف المزيج الى ماء حوض الاستحمام.

- يتم الاستلقاء فيه لمدة 15 دقيقة. والمهم تكرار هذه العملية بين الحين والآخر.

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الزيوت العطرية



- تضاف بضع نقاط من زيت عطري الى كوب من الماء الدافئ.

- تبلل قطعة من القطن بالمزيج وتطبق على منطقة المهبل. لكن يجب الانتباه الى عدم المبالغة في استخدام هذه الزيوت منعاً لحدوث اي اعراض جانبية مثل تهيج البشرة.



الملح

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- يمكن اضافة كمية كافية من الملح الى ماء حوض الاستحمام الدافئ.

- بعد ذلك يتم الاسترخاء فيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. فهذا يساعد على تنقية المنطقة الحميمة وتطهيرها وتخليصها من الروائح المزعجة.

ماء الورد



- تخلط كمية مناسبة من النشاء مع ملعقة طعام من ماء الورد حتى الحصول على مزيج متجانس.

- يتم تطبيق القليل من المزيج على منطقة خارج المهبل.





بعد تعلم طرق تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات لجعل الليلة الزوجية هادئة وجميلة، من المفيد ايضاً الانتباه الى ضرورة تطبيق بعض النصائح المهمة التي تساعد على التخلص من الروائح الكريهة.



- عدم المبالغة في استخدام غسول تنظيف المنطقة الحساسة واختياره بتركيبة لطيفة.

- تنظيف هذه المنطقة عن طريق ازالة معظم الشعر الزائد من اجل منع التقاطه للاوساخ التي تعزز نمو البكتيريا المسببة للرائحة المزعجة.

- الامتناع عن استعمال الدش المهبلي لأنه يمكن ان يعزز حدوث الافرازات المهبلية التي تصدر الروائح الكريهة.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فهذا يساعد على الحفاظ على مستوى حموضة طبيعي في هذه المنطقة. وينصح في هذه الحالة بتناول اللبن الزبادي الطبيعي الذي يحتوي على البكتيريا المفيدة.

- تنظيف المنطقة الحساسة بعد ممارسة العلاقة الزوجية وتجفيفها بلطف ومن دون فرك.



- شرب كمية كافية من الماء يومياً من اجل الحفاظ على رطوبة الجسم عموماً والمهبل خصوصاً.

- ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن التي تعمل على امتصاص الافرازات الزائدة وتعتبر من افضل وسائل تعطير المناطق الحساسة للمتزوجات لجعل الليلة الزوجية هادئة وجميلة. والافضل ايضاً للغاية نفسها عدم ارتداء الملابس الضيقة الي يمكن ان تسبب الاحتكاك وحدوث الافرازات وصدور الرائحة الكريهة.



