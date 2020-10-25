الطريقة الصحيحة لتنظيف المنطقة الحساسة للحماية من التهابات المهبل

لا يدرك الكثير من النساء أهمية اتخاذ الاحتياطات المناسبة لإبقاء الأعضاء التناسلية الخارجية نظيفة وبعيدة عن الالتهابات أو الروائح الكريهة.

تزيد أهمية العناية بالمنطقة الحساسة خلال فترة الطمث، من خلال تغيير الفوط الصحية بشكل دوري واستخدام أنواع عالية الجودة، فضلاً عن نقاء الماء المستخدم في هذه المنطقة الحساسة. كذلك، يجب على النساء اللواتي يسافرن إلى أماكن مختلفة خلال الدورة الشهرية، أن ينتبهوا أكثر لأنهم يتعرضون لظروف مناخية مختلفة، قد تسبب التعرق أو الاضطرار لاستخدام ماء غير مناسب.

فيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على النظافة الشخصية خلال فترة الدورة الشهرية

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العادات التي يجب تجنبها:

1-استخدام الصابون المعطر: يتسبب هذا النوع من المنظفات في حدوث خلل في مستوى الأس الهيدروجيني PH، من ثم لا يفضل استخدام الصابون على الإطلاق في هذه المنطقة، كذلك المناديل المعطرة أو الكولونيا.

2- تجنب الملابس الداخلية الاصطناعية: بعض أنواع الملابس الداخية تُصنع من المخلفات البلاستيكية، ما يشكل خطورة على الجلد خاصة في هذه المنطقة الحساسة، لذلك عليكِ ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن فقط.

3-تنظيف المهبل من الداخل: تظن بعض النساء أن المهبل بحاجة إلى التنظيف من الداخل لإزالة بقايا الحيض أو الإفرازات، لكن الحقيقة أن حتى الماء العادي قد يسبب...

4- استخدام اللوفة لتنظيف الجزء الخارجي من االمنطقة الحساسة: قد تبالغ بعض النساء في تنظيف المنطقة الحساسة من الخارج، وهو ما يعرضها لخطر الالتهابات، لذلك، لا داعي لاستخدام لوفة أو إسفنجة، فقط الماء النقي يحافظ على نظافة الجزء الخارجي من الجهاز التناسلي.

عادات صحية تحميكِ من الالتهابات خلال الدورة الشهرية:

1-تناولي كوباً من الزبادي؛ لأن حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي، يحافظ على توازن سطح بشرة المنطقة الحميمة، ولا مانع من تنظيف الجزء الخارجي من المنطقة الحساسة بعد انتهاء الدورة الشهرية بملعقتين من الزبادي، مع شطفهما بعد 10 دقائق على الأكثر.

2-ارتداء ملابس داخلية قطنية حتى إن لم تلامس سطح الجلد في المنطقة الحميمة.

3-تغيير الفوط الصحية كل 3-4 ساعات؛ لأن التعرض الطويل لفوط صحية رطبة يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد والالتهابات.