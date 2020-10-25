علاج فعال لتحسين رائحة المهبل

رائحة المهبل مشكلة شائعة جدا تصيب النساء والفتيات المراهقات اللائي بلغن سن البلوغ. رغم أنها مشكلة مزعجة ومحرجة الا ان التعرف على اسبابها يجعل من السهل السيطرة عليها والتخلص منها نهائيا.

ينتج غشاء المخاط في المهبل والرحم وعنق الرحم سائلًا شفافاً أو أبيض، ويطلق عليه ذلك إفرازات مهبلية. يعتمد قوامه ولونه على التوقيت الذي يظهر فيه مقارنة بالدورة الشهرية. هذه الافرازات عادة عديمة الرائحة أو قد يكون لها رائحة بسيطة. أما إذا أصي المهبل بالتهابات أو عدوى، فإن الإفرازات المهبلية تصاحبها التي رائحة كريهة، قد يكون هناك أيضًا تغيير في اللون والقوام، مع زيادة أو نقصان في الكمية.

ما هي أسباب صدور رائحة كريهة من المهبل؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الإفرازات المهبلية و / أو تسبب الرائحة الكريهة. فيما يلي الأسباب المعتادة لذلك:

1- عدوى الخميرة المهبلية تؤدي إلى إفرازات سميكة بيضاء.

2-الالتهابات المنقولة جنسيا مثل الكلاميديا والسيلان و التي تسبب إفرازات خضراء أو صفراء أو رمادية مع رائحة كريهة. يمكن أن يصاحب ذلك أيضًا ألم في منطقة الحوض.

3- الالتهابات البكتيرية تؤدي إلى تلك الرائحة الكريهة.

4- تغيير في مستويات هرمون الاستروجين بسبب الحمل ، والرضاعة الطبيعية أو انقطاع الطمث.

5- استخدام الكثير من الصابون في منطقة المهبل يمكن أن يسبب الجفاف ويؤدي إلى خلل في إنتاج المواد الطبيعية ، مما يؤدي إلى رائحة كريهة.





علاجات منزلية لمشكلة الرائحة الكريهة للمهبل



1-زيت شجرة الشاي

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إذا كنت تستخدم المناديل التجارية المعطرة ومزيلات العرق المهبلية ، فقد حان الوقت لرميها في سلة المهملات. يمكن للمواد الكيميائية في هذه المنتجات خلل توازن درجة الحموضة في المهبل ما يسبب الالتهاب وصدور رائحة كريهة. للتخلص من الروائح ، استخدمي زيت شجرة الشاي الطبيعي المخفف بالماء كغسول مهبلي.

المكونات:

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

كوب من الماء

ما عليك القيام به

1. اخلطي ثلاث إلى أربع قطرات من زيت شجرة الشاي في الماء واستخدميها لشطف المنطقة المهبلية.

2. يمكنك أيضًا مزج 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي في كمية صغيرة من زيت الزيتون وغمس سدادة قطنية في الخليط وإدخال السدادة. اتركيها لمدة ساعة

زيت شجرة الشاي مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ، وبالتالي سوف يحد من العدوى ويقاوم الرائحة.

تحذير:

قومي دائمًا باختبار على ذراعكِ لأن زيت شجرة الشاي قد لا يناسب الجميع. زيت شجرة الشاي قوي للغاية وهذا هو السبب في تخفيفه بالماء أو زيت الزيتون.

2. صودا الخبز

المكونات:

نصف كوب من صودا الخبز

الطريقة:

1. أضفِ صودا الخبز إلى حمامكِ وانقعي الجزء السفلي من جسمك لمدة 20-30 دقيقة.

2. يمكنكِ أيضًا خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز في كوبين من الماء واستخدامه كغسول مهبلي.

تزيد الرائحة المهبلية عندما تختل درجة الحموضة في الجسم. تساعد صودا الخبز في إعادة مستويات الأس الهيدروجيني إلى طبيعتها ، وبالتالي التحكم في زيادة البكتيريا والفطريات، مما يعالج العدوى ويزيل الرائحة المهبلية على الفور. يمكنكِ أيضًا استخدام ماء صودا الخبز كغسول مهبلي.

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