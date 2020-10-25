تتعدد اسباب الرغبة الجنسية عند الرجال وهو ما يمكن ان يعود الى عوامل مرضية نفسية او جسدية. ويمكن في هذه الحالة ان تظهر بعض الاعراض التي يجب مراقبتها من اجل تحديد مدى الحاجة الى العلاج. ولهذا يمكن اللجوء الى طرق ووسائل مختلفة غالباً ما تكون مفيدة في حال تم تطبيقها بالشكل الصحيح. وهذه ابرز اسباب زيادة الرغبة عند الرجال واضرارها وطرق التخلص منها.

اسباب الرغبة المفرطة لدى الزوج

تتنوع اسباب زيادة الرغبة عند الرجال وعادة ما يختصرها الاختصاصيون بثلاثة عناوين رئيسية.

المعاناة من متلازمة كلوفر بيوسي وهي مشكلة تصيب الاعصاب بسبب حدوث تلف في الدماغ. وهذا يدفع الى القيام بسلوكيات خارجة عن السيطرة ولا يمكن المريض التحكم بها ومنها فرط الرغبة في اقامة العلاقة الحميمة.

خلل الاثارة. ويعني هذا ان يتكرر الشعور بالرغبة في ممارسة تلك العلاقة مرات عدة يومياً. وغالباً ما يحدث هذا في حال توفر بعض العوامل المحفزة.

الادمان على الفعل الحميم. وهو يشبه يا ادمان آخر ويعني عدم القدرة على مواجهة اتباع هذه العادة واستغلال اي مناسبة يمكن ان تسمح بذلك. ويمكن ان يرتبط هذا بمشكلة نفسية تنشأ عن التعرض لفعل خاطئ في سن مبكرة او عن مشاهدة الكثير من الافلام ذات الصلة او غير ذلك.



الاعراض

لكي تعرف الزوجة اذا كان زوجها يعاني من مشكلة فرط الرغبة الحميمة عليها ان تراقب مدى وجود بعض الاعراض لديه.

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طلب اقامة العلاقة الحميمة بشكل متكرر يومياً او مرات عدة في اليوم الواحد وعدم الشعور بالاكتفاء بعد ذلك.

ربط كل المشاهدات والمواضيع بالموضوع الحميم. ويمكن ان يترافق هذا مع خلل في الحياة الاجتماعية والمهنية ومع ضعف في التركيز اثناء اداء المهمات المختلفة.

التحدث مع الزوجة في هذا الشأن في كل الاوقات اثناء وجودهما معاً والشعور بالغضب او الاستياء في حال رفضت اقامة العلاقة.

الاضرار



لا يعتبر اظهار الرغبة المتكررة في ممارسة العلاقة الزوجية امراً صحياً لأن المبالغة في ذلك يمكن ان تلحق بعض الاضرار بالصحة كما بالحياة الزوجية.

التقاط العدوات وخصوصاً في حال القيام بالعلاقة في اوقات غير مناسبة اي اثناء معاناة الزوجة من الالتهابات او خلال الدورة الشهرية.

الضعف والاضطرابات في الاداء الحميم.

فقدان السيطرة على الرغبة ما يمكن ان يؤدي الى القيام بممارسات خاطئة مثل الخيانة او اتباع العادات السيئة وغير الصحية او عدم القدرة على التركيز على نواحي الحياة الاخرى.

الخلافات الزوجية. فقد تشعر الزوجة بأنها مجرد اداة تشبع رغبة الزوج وبأنه لا يهتم بوجودها الانساني ولا حتى بمشاعرها. وهذا ما يمكن ان يسبب خللاً في العلاقة وقد يؤدي الى حدوث المشادات والنقاشات الحادة في الكثير من الاحيان.



طرق العلاج

بعد معرفة اسباب زيادة الرغبة عند الرجال يجب ايضاً الاطلاع على افضل طرق العلاج.

من المهم اولاً اللجوء الى الطبيب الاختصاصي وقد يكون طبيب الصحة الحميمة او النفسي. ويمكن ان يوصي كل منهما بتناول بعض انواع الادوية.

الابتعاد عن كل ما يمكن ان يحفز الرغبة مثل مشاهدة الافلام او غير ذلك.

ملء وقت الفراغ بانشغالات اخرى مثل القراءة او اللقاءات مع الاصدقاء او ممارسة الهواية المفضلة.

وتعتبر الرياضة ايضاً من افضل الطرق التي يمكن اللجوء اليها من اجل مواجهة اسباب زيادة الرغبة عند الرجال والحد من تأثيرها.



