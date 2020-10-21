اطعمة تؤجج الرغبة وأخرى تقضي عليها

أطعمة تقضي على الرغبة الجنسية

تستهلكين بعض الأطعمة، مثل السكر، عرق السوس، سكاكر النعناع،... بشكل يومي. لكن اعلمي أنّه عليك، من الآن وصاعداً، أن تنتبهي جيداً إلى ما يحتوي عليه طبقك من أصناف! أتسألين: لماذا؟ إليك الإجابة: لأنّ بعضها قد يلحق الضرر بحياتك الجنسية وقد يؤدي إلى تراجع الرغبة لديك كما لدى زوجك.

السكّر

حين تتناولين أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من السكّر، ترتفع نسبة هذه المادة في دمك، ما يعني انخفاض مستوى التستوستيرون الذي يرتبط، لدى الرجال والنساء معاً، بالرغبة الجنسية.

الأطعمة المقلية

من الضروري أن تتجنبي تناول المأكولات الدسمة والمقلية، ليس لأنها تلحق الضرر بصحتك فحسب، بل لأن الدهون التي تحتوي عليها تسبب تراجع الرغبة بإقامة العلاقة الحميمة لديك ولدى شريك حياتك. فهذه المواد المهدرجة تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون كما أنها قد تهدّد صحّة زوجك الإنجابية.

النعناع

تعلمين تماماً أن رائحة النفس الكريهة، لديك كما لدى زوجك، قد تؤثر سلباً على علاقتكما الحميمة. لكن، ما لا تعرفينه هو أن قطع السكّر المزيلة للرائحة والتي تتناولينها بين الحين والآخر، قد تلحق الضرر بتلك العلاقة أيضاً! فالمنتول يؤدي إلى تبريد جسمك وإلى خفض مستوى الرغبة لديك. لذا، ندعوك إلى أن تلجئي إلى الزنجبيل لتتخلصي من رائحة الفم الكريهة.

عرق السوس

هل تتناولين عرق السوس، على شكل مشروب أشبه بالشاي، من أجل تهدئة شعورك بالانزعاج على المستوى الجسدي أو بالتوتر النفسي؟ إذا كانت إجابتك هي: نعم، تخلّي عن هذه العادة لأنها تعود بالسوء على حياتك الحميمة. فعرق السوس يحتوي على حمض الغليسيريزيك الذي يسبب انخفاض مستويات الكورتيزول والتستوستيرون لديك.

دقيق الشوفان

يعدّ من الأطعمة التي تساعدك على الخلود إلى الهدوء والراحة وحتى النوم. لكن يجب أن تعلمي أن هذا الشعور الإيجابي ينتج عن إطلاق جسمك للسيروتونين، أيّ الهرمون الذي يكافح الضغط النفسي... وماذا بعد؟ يؤدي هذا إلى تراجع مستوى الرغبة لديك.

الصويا

هل تسعين دائماً إلى تناول الطعام الصحي؟ وهل تنصحين زوجك مثلاً بتناول حبوب الصويا كبديل غير ضار للحوم؟ إذاً، اعلمي أنّ هذا الصنف قد يودي به إلى عدم الرغبة في إقامة العلاقة الحميمة. لا تعجبي! فهو يحتوي على الفيتوإستروجينات التي تكافح الهرمونات الجنسية لدى الرجال وقد تؤدي إلى معاناتهم من مشكلات إنجابية. فانتبهي!