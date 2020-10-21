اطعمة تؤجج الرغبة وأخرى تقضي عليها

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أطعمة تقضي على الرغبة الجنسية
تستهلكين بعض الأطعمة، مثل السكر، عرق السوس، سكاكر النعناع،... بشكل يومي. لكن اعلمي أنّه عليك، من الآن وصاعداً، أن تنتبهي جيداً إلى ما يحتوي عليه طبقك من أصناف! أتسألين: لماذا؟ إليك الإجابة: لأنّ بعضها قد يلحق الضرر بحياتك الجنسية وقد يؤدي إلى تراجع الرغبة لديك كما لدى زوجك.
السكّر
حين تتناولين أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من السكّر، ترتفع نسبة هذه المادة في دمك، ما يعني انخفاض مستوى التستوستيرون الذي يرتبط، لدى الرجال والنساء معاً، بالرغبة الجنسية.
الأطعمة المقلية
من الضروري أن تتجنبي تناول المأكولات الدسمة والمقلية، ليس لأنها تلحق الضرر بصحتك فحسب، بل لأن الدهون التي تحتوي عليها تسبب تراجع الرغبة بإقامة العلاقة الحميمة لديك ولدى شريك حياتك. فهذه المواد المهدرجة تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون كما أنها قد تهدّد صحّة زوجك الإنجابية.
النعناع
تعلمين تماماً أن رائحة النفس الكريهة، لديك كما لدى زوجك، قد تؤثر سلباً على علاقتكما الحميمة. لكن، ما لا تعرفينه هو أن قطع السكّر المزيلة للرائحة والتي تتناولينها بين الحين والآخر، قد تلحق الضرر بتلك العلاقة أيضاً! فالمنتول يؤدي إلى تبريد جسمك وإلى خفض مستوى الرغبة لديك. لذا، ندعوك إلى أن تلجئي إلى الزنجبيل لتتخلصي من رائحة الفم الكريهة.
عرق السوس
هل تتناولين عرق السوس، على شكل مشروب أشبه بالشاي، من أجل تهدئة شعورك بالانزعاج على المستوى الجسدي أو بالتوتر النفسي؟ إذا كانت إجابتك هي: نعم، تخلّي عن هذه العادة لأنها تعود بالسوء على حياتك الحميمة. فعرق السوس يحتوي على حمض الغليسيريزيك الذي يسبب انخفاض مستويات الكورتيزول والتستوستيرون لديك.
دقيق الشوفان
يعدّ من الأطعمة التي تساعدك على الخلود إلى الهدوء والراحة وحتى النوم. لكن يجب أن تعلمي أن هذا الشعور الإيجابي ينتج عن إطلاق جسمك للسيروتونين، أيّ الهرمون الذي يكافح الضغط النفسي... وماذا بعد؟ يؤدي هذا إلى تراجع مستوى الرغبة لديك.
الصويا
هل تسعين دائماً إلى تناول الطعام الصحي؟ وهل تنصحين زوجك مثلاً بتناول حبوب الصويا كبديل غير ضار للحوم؟ إذاً، اعلمي أنّ هذا الصنف قد يودي به إلى عدم الرغبة في إقامة العلاقة الحميمة. لا تعجبي! فهو يحتوي على الفيتوإستروجينات التي تكافح الهرمونات الجنسية لدى الرجال وقد تؤدي إلى معاناتهم من مشكلات إنجابية. فانتبهي!
أطعمة تقلّل الرغبة الجنسية
بالطبع، ثمة أطعمة تعزز الرغبة الحميمة لديك، لكن ثمّة أخرى قد تؤدي إلى نتيجة عكسية. هل تريدين أن تتعرفي إليها لكي تحافظي على حياة جنسية صحيّة؟ إليك المزيد.
الأطعمة صعبة الهضم
بالفعل، قد تسبب الأطعمة صعبة الهضم انزعاجك على مستوى أمعائك، ما قد يحول دون قيامك بالعلاقة الحميمة على النحو المطلوب. ومن هذه الأطعمة:
الملفوف: من المفيد أن تتجنبي تناوله قدر الإمكان في حال أردت تمضية أمسية رومنسية برفقة شريك حياتك، فتناوله يؤدي إلى معاناتك من الغازات وما يصاحبها من شعور بالانزعاج.
الأطعمة الدسمة: أيّ التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل المأكولات المقلية وبعض أنواع الجبنة، فاستهلاكها يعيق الدورة الدموية وبالتالي ينعكس سلباً على الرغبة الحميمة. كذلك يؤثر تناول الزيوت المهدرجة التي تحتوي عليها تلك الأطعمة على هرموناتك ويسبب انخفاض مستوى هرمون الرغبة لدى زوجك.
الأطعمة ذات الرائحة غير المحبّبة
الثوم: نعم، لهذه النبتة فوائد صحية ومطبخية كثيرة، فهي تضيف نكهة مميزة إلى أطباقك وتعزز الدورة الدموية لديك. لكن ما قد لا تعلمينه هو أنّ الرائحة التي تنبعث من الفم بعد تناول الثوم تؤدي إلى قتل الشعور بالفرح والرغبة لدى الشريك الآخر. لذا، من الأفضل أن تستهلكيه باعتدال.
الجبنة: بالطبع، لا تشبه رائحتها رائحة كعكة تفاح أخرجت لتوها من الفرن. لكن ثمّة أمراً آخر وهو أنّ الجنبة تحتوي على الكزينو أستروجين، أيّ الهرمونات التي يمكنها أن تخلّ بالتوازن الطبيعي لهرموناتك وتؤثر سلباً على مزاجك ورغبتك الجنسية. كذلك تحتوي منتجات الحليب عموماً على السيروتونين، أيّ هرمون الاسترخاء الذي يدفعك إلى الخلود إلى الراحة بدلاً من القيام بالعلاقة الحميمة.
الأطعمة التي تترك أثراً
الأعشاب: قد تعجبين لهذا الأمر! لكنّه صحيح. ونقصد بهذه الأطعمة أنواع الأعشاب والسلطات مثل إكليل الجبل، الزعتر، البقدونس... التي تخلّف آثارها على أسنانك وأسنان زوجك، ما يؤدي فعلاً إلى تراجع الرغبة لدى كليكما.
الأطعمة الحلوة
حبوب الفطور: فهذه الرقائق الغنية بالسكّر تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون لديك. إذاً، تجنبيها قدر الإمكان في أيّامك الزوجية المميزة.
عرق السوس: يحتوي على نوع من الأحماض التي تؤدي إلى تراجع مستوى التستوستيرون لدى زوجك.
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