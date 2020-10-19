هل توسع المهبل يضايق الرجل امر يشغل بال الكثير من الزوجات. وايجاد الاجابة على السؤال امر ضروري لأنه يمكن ان يحدد مصير العلاقة الزوجية. ومن الضروي في هذه الحالة معرفة اسباب المشكلة من اجل اكتشاف الطرق التي يمكن ان تساعد على حلها او الحد من تأثيرها على العملية الحميمة. وهكذا يمكن التوصل الى الاجابة على السؤال هل توسع المهبل يضايق الرجل.

اسباب توسع المهبل



في حال طرح السؤال هل توسع المهبل يضايق الرجل والرغبة في العثور على الاجابة الصحيحة، لا بد اولاً من معرفة الاسباب التي تؤدي الى حدوث هذه المشكلة وهي مختلفة.

- الاكثار من ممارسة العلاقة الزوجية وتكرارها يومياً او اكثر من 3 مرات اسبوعياً. وهو ما يؤدي الى ترهل عضلات منطقتي الحوض والمهبل.

- مرور السنوات والتقدم في العمر. وفي هذه الحالة ينخفض مستوى الاستروجين وتصبح انسجة المهبل اقل سماكة واكثر جفافاً واقل حموضة ومرونة من قبل. وقد تتفاقم هذه الحالة مع انقطاع الدورة الشهرية.



- تكرار عمليات الولادة الصعبة التي تؤدي الى تمدد انسجة المهبل وارتخائها مع مرور الوقت.

- تناول الكثير من حبوب منع الحمل.

- الحمل المتكرر الذي يشكل ضغطاً متواصلاً على منطقة الحوض لتسعة اشهر ما يسبب ارتخاء العضلات مع مرو الوقت.



تأثير توسع المهبل على الرجل



قد تشعر الزوجة بالفضول وترغب في معرفة ما اذا كان اتساع المنطقة الحميمة وترهلها يؤثران بشكل سلبي على العلاقة مع الزوج. فمن المعروف ان الشعور بالمتعة لديه يرتبط بالمهبل المشدود والضيق. ولهذا من الممكن ان يؤدي ترهله الى تراجع هذا الشعور لدى بعض الرجال. وهو ما يدفع العديد من الزوجات الى اللجوء الى عمليات تضييق المهبل الجراحية او الى استخدام وصفات طبيعية تساعد على الحصول على النتيجة نفسها وان احتاج تأثيرها الى وقت اطول. وفي المقابل تفضل بعضهن القيام ببعض الخطوات اليومية المفيدة في هذا المجال.

Advertisements

اقرئي أيضاً: اقوى خلطة لتضييق المهبل بالملح وزيت الرمان



- اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي يقوم على تناول الخضار والفواكه والمأكولات التي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات.

- تناول اطعمة تحتوي على الفيتامين C الذي يؤدي دوراً مهماً في ما يتعلق بتقوية عضلات الحوض وشدها وتعزيز مرونتها.

- التركيز على تناول فاكهة الصبار التي تساعد على تقوية عضلات المهبل وعلى التخلص من الحكة واعراض الجفاف المزعجة.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساهم في تقوية عضلات الحوض وشدها ومنها تمارين كيجل الشهيرة وتمارين اليوغا والبيلاتس.

طريقة تمرين كيجل



يعتبر هذا التمرين من ابرز الطرق التي تساعد على الحد من ترهل منطقة الحوض وشد المهبل واعادة المتعة الى العلاقة الحميمة. ويمكن القيام به باتباع هذه الخطوات.

- يجب الاستلقاء على الارض مع فتح القدمين ورفع الركبتين إلى اعلى ومد الذراعين على جانبي الجسم.

- يرفع الجزء الأسفل من الجسم الى اعلى مع شد عضلات البطن والحوض.

- يمكن الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 الى 10 ثوان.



- من اجل الحصول على افضل نتيجة اي للحد من ترهل المنطقة الحميمة الافضل تكرار هذا التمرين 10 مرات في كل جلسة. ومن المهم ممارسته مرات عدة يومياً.

ومن خلال اتباع كل هذه الخطوات يمكن التخلص من مشكلة ترهل منطقتي الحوض والمهبل والتوقف عن التفكير في السؤال هل توسع المهبل يضايق الرجل واعادة الحياة الى العلاقة الحميمة.



