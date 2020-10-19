اكثر طريقة مضمونة لتأخير الدورة الشهرية 

تبحث الكثيرات عن افضل طريقة مضمونة لتأخير نزول الدورة الشهرية. ويمكن ان يرتبط هذا ببعض الظروف منها الرغبة في حضور مناسبة ما او السفر او العلاقة الحميمة او غير ذلك. ومن الممكن ان يتم الحصول على هذه النتجية من خلال تناول بعض الادوية التي تصفها الطبيبة الاختصاصية او بطرق طبيعية منها ممارسة الرياضة وتناول بعض الوصفات. وهكذا تتوفر اكثر من طريقة مضمونة لتأخير الدورة الشهرية.



الطرق الطبية





يمكن الاعتماد على بعض الوسائل الطبية التي تعتبر افضل طريقة مضمونة لتأخير الدورة الشهرية.

- موانع الحمل التي تحتوي على هرمونات مثل الاستروجين والبروجستين والتي تمنع نزول الدورة.

- موانع اخرى منها اللاصق والغرسات التي توضع تحت الجلد وتخفف الدورة تماماً. لكن لا يمكن اللجوء اليها من دون استشارة الطبيبة الاختصاصية منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية مزعجة.

الطرق الطبيعية



من الممكن تأخير موعد نزول الدورة بالاعتماد على بعض الطرق غير الدوائية والمكونات الطبيعية المنزلية التي يمكن ان تساعد على ذلك بشكل واضح.

- ممارسة التمارين الرياضية المكثفة مع الحرص على عدم التعرض لأي اصابة. ففي هذه الحالة يفقد الجسم الكثير من طاقته. وقد يسبب هذا انقطاع الدورة. لكن لا دليل علمياً قاطعاً على هذا.

- تناول بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات يمكن ان تؤخر موعد الحيض.

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وصفة خل التفاح

المقادير

كوب من الماء

3 الى 4 ملاعق من خل التفاح

الطريقة



1 يمزج المكونان معاً حتى يتم الحصول على سائل واحد.

2 يتم شرب كوب منه من مرتين الى 3 مرات يومياً.

وصفة المسواك



المقادير

3 الى 4 اعواد من المسواك

ليتر من ماء الشرب

الطريقة



1 تنقع اعواد المسواك في الماء لمدة ليلة كاملة.

2 في اليوم التالي يمكن تصفية الماء وشرب كوب منه 3 مرات يومياً لمدة اسبوع.

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وصفة الزنجبيل

المقادير

قطعة من الزنجبيل الطازج

نصف ليتر من الماء

الخطوات



1 يوضع الماء على النار.

2 يقشر جذر الزنجبيل.

3 عندما يغلي الماء يترك على نار هادئة ويضاف اليه جذر الزنجبيل لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

4 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويترك حتى يصبح فاتراً. ويمكن شرب 3 اكواب منه يومياً.

وصفة البقدونس

المقادير



ملعقتا طعام من اوراق البقدونس المغسولة والمفرومة

نصف ليتر من ماء الشرب

الخطوات



1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 يضاف البقدونس ويترك على النار لمدة 5 الى 7 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويتم تناول كوب فاتر منه.

وصفة الكركم

يمكن الاستفادة منه لمنع نزول الدورة لأنه يؤثر على مستويات الاستروجين والبروجسترون في الجسم. ولهذا يمكن اضافته الى بعض انواع الطعام او شرب خلاصة طبيعية تحتوي عليه.

شوربة العدس

من اجل تأخير الحيض ينصح ايضاً بتناول شوربة العدس قبل 7 أيام على الأقل من الموعد المرتقب له. وللحصول على النتيجة المضمونة من الافضل فعل هذا في الصباح الباكر وقبل موعد الفطور.

البردقوش

يعتبر استخدام البردقوش طريقة مضمونة ايضاً لتأخير الدورة الشهرية. ولهذا ينصح بشرب منقوعه الذي يؤثر على نشاط ومستوى هرمون البرولكتين المرتبط بانتظام الدورة. كما انه يزود الجسم بالعديد من المغذيات والعناصر الاساسية التي يحتاج اليها مثل الزيوت الطيارة والفلافونويدات والاحماض المختلفة.