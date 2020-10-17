يمكن بعض الروائح ان تعزز الرغبة في العلاقة الزوجية وان تجذب الزوج وان تؤثر على اداء الزوجين بشكل ايجابي. وعلى كل منهما الانتباه اليها والحرص على توفيرها لكي تتحول هذه العلاقة الى فرصة للمتعة لا تضاهىي. ويمكن ان يتضمن هذا مثلاً الاهتمام برائحة الفم والقدمين والابطين والمنطقة الحميمة. كما من الضروري ان تقوم الزوجة باختيار العطور التي تحظى بإعجاب الزوج. واليك المزيد من المعلومات المفيدة عن روائح تعزز الرغبة في العلاقة الزوجية.



يمكن بعض الروائح ان تعززالرغبة في الحياة الزوجية وان تجذب الزوج الى زوجته. ومنها روائح جسدية مثل رائحة الفم والابطين والقدمين ومنها ما يمكن اضافته عن طريق استخدام العطور بلمسات فريدة ومميزة.

1 روائح المنطقة الحميمة



من المهم الا تصدر عن هذه المنطقة روائح مزعجة لأن هذا يمكن ان يبعد الزوج وان يحد من شعوره بالرغبة في اقامة العلاقة الزوجية. ولهذا لا بد للزوجة من ان تحسن الاهتمام بصحة هذه المنطقة لكي تصدر عنها الرائحة الطبيعية التي يمكن ان تشكل عامل جذب بالنسبة الى الرجل. وفي هذه الحالة تنصح بالحرص على مكافحة الالتهابات والافرازات المهبلية غير الطبيعية عن طريق الاستعانة بخبرة الطبيبة والاختصاصية.

2 روائح الجسم

Advertisements



- رائحة الفم. من المهم ان تعتني المرأة بصحة فمها واسنانها وان تستخدم معجون اسنان برائحة منعشة تحد من صدور الروائح الكريهة وتضيف تلك المحببة.

- رائحة منطقة الابطين. لا يمكن الزوجة ان تجذب الزوج فيما تصدر عن هذه المنطقة لديها رائحة التعرق مثلاً. ولهذا من المهم جداً ان تهتم بهذا الامر وان تعتني ببشرة هذه المنطقة جيداً من خلال التنظيف والتجفيف واستخدام المعطرات المناسبة والتي لا تلحق الضرر بالصحة.

- رائحة القدمين. من الضروري ايضاً العناية بصحة بشرة القدمين تماماً كما يتم الاهتمام ببشرة اليدين. ولهذا يجب الحرص على تطبيق كريمات العناية الخاصة بهما والقيام بكل ما يلزم من اجل منع صدور الرائحة الكريهة عنهما وخصوصاً اثناء العلاقة الحميمة. كما يجب للغاية نفسها اختيار الاحذية المصنوعة من مواد لا تسبب تعرقهما.



3 روائح العطور

يمكن بعض روائح العطور ان تعزز الرغبة لدى الرجل ومنها تلك التي تحتوي على مكونات محددة مثل اللافندر والليمون والفانيلا.

- رائحة اللافندر. تساعد هذه الرائحة على الاسترخاء وعلى الشعور بالفرح. كما انها تضفي على الاجواء الكثير من الرومنسية.

- الليمون. يمكن رائحته ان تجذب الزوج وان تؤجج مشاعره. ولهذا تنصح الزوجة بأن تختار عطراً يحتوي في تركيبته عليه.



- الفانيلا. تعتبر رائحته من اكثر الروائح جذباً للزوج. ولهذا تنصح الزوجة باللجوء اليها في موعد العلاقة الحميمة لكي تجعلها ممتعة ولا تنسى.

- رائحة الزنبق من الممكن الاعتماد عليها من اجل جعل الرجل اكثر رغبة في الاتصال الحميم مع زوجته. وتتوفر الكثيرمن العطور الموقعة من علامات فاخرة والتي تحتوي عليه.

- رائحة الورد وهي تعتبر من اكثر الروائح اثارة للزوج ومن الممكن ان تدفعه الى الانجذاب نحو زوجته في اي وقت.



-روائح الصابون الطبيعي. من اجل تعزيز علاقتها الزوجية من الافضل ان تعتمد المرأة على الاستحمام بالصابون الذي يحتوي على مكونات طبيعية. ويمكنها ان تختار في هذه الحالة ذلك المصنوع من الشوفان كمادة اساسية. فهو يتسم برائحة هادئة تساعد على الاسترخاء وتعتبر من ابرز الروائح التي تعزز الرغبة في العلاقة الزوجية.



