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اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة 

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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تريد العديد من النساء معرفة اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة قبل نزول الحيض. فالكثيرات يشعرن بذلك في هذه الفترة من الشهر. ويمكن ان يرتبط هذا بعدد من العوامل المختلفة التي حددها الاختصاصيون. كما يمكن ان يعود على العلاقة الزوجية بالكثير من الفوائد حيث انه قد يؤدي الى تقوية العاطفة والترابط بين الزوجة وزوجها. 

 

أسباب زبادة الرغبة خلال الدورة 

 اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 

 


تتعدد اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة الشهرية. وجد الباحثون في هذا السياق ان هذا يعود الى عوامل مختلفة واجمعوا على 3 منها بعضها جسدي ويرتبط بالتقلبات الهرمونية وبعضها الآخر نفسي.

 
1 التغير الهرموني. فالدورة تترافق مع حالة من الانقلاب الهرموني لدى المرأة حيث يرتفع مستوى الاستروجين والتستوستيرون لديها بالتزامن مع عملية الاباضة. وهذا يحدث قبل 14 يوماً من بدء الدورة الجديدة. وفي هذه الحالة قد يتقلب مزاج المرأت وقد تصبح عصبية وانفعالية. كذلك قد تشعر بالميل الى اقامة العلاقة الزوجية اكثر من اي وقت آخر. ومن المفيد ان تستغل ذلك لكي تصبح الصلة بينها وبين زوجها اكثر قوة ومتانة وحياته اكثر متعة وسعادة. 

 اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 

 


2   قد يريد الازواج اقامة العلاقة من دون الرغبة في الانجاب لأسباب مختلفة. ولهذا يميلون الى فعل هذا اثناء الدورة. ففي هذه المرحلة لا يحتمل ان يحدث الحمل. وهذا ما يشجعهم على المستوى النفسي على اتمام العملية الحميمة. لكن حتى في هذه الحالة ومع انتفاء ارادة زيادة عدد افراد الاسرة من الافضل اخذ الاحتياطات التي يمكن ان تمنع حدوث الحمل. 
3 في هذه المرحلة تصبح الافرازات المهبلية اكثر غزارة. وهو ما يجعل المرأة تشعر بألم اقل اثناء ممارسة العلاقة. والسبب ان جدار المهبل يصبح زلقاً. ولهذا فإنها تقبل عليها من دون خوف او تردد. كما انها تشعر بمتعة اكبر من اي وقت آخر. ولهذا يمكن ان تنتظر حلول هذه الفترة لكي تتقرب اكثر من زوجها وتدفعه الى الاستجابة لطلبها بطريقها الخاصة.   
 

فوائد الرغبة اثناء الدورة 

اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 

 

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تعتبر الاسباب التي تم ذكرها سابقاً من ابرز العوامل الجسدية والنفسية التي تساهم في زيادة الرغبة لدى الزوجين في اقامة العلاقة الحميمة. ويمكن هذا ان يعود بالكثير من الفوائد على الحياة عموماً والعلاقة الزويجة خصوصاً. كما يمكن ان يحدث تغييرات في وضع البشرة.  

 اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 


-    تشعر المرأة في مرحلة ما قبل الحيض بالحاجة الى التقرب اكثر من زوجها. ولهذا يمكن تستخدم وسائلها وطرقها الخاصة مثل الدلع والتحدث بصوت ناعم جداً وغير ذلك. ولا بد من ان يسعده هذا وان يؤجج العاطفة التي تجمعهما وان يجعل رباطهما اكثر قوة ومتانة وعلاقتهما اكثرتماسكاً. 

 اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 


-    في هذه الحالة ولأنها تشعر بالمتعة يمكن ان تتيح المرأة لزوجها تجربة طرق مختلفة لإتمام العملية الحميمة. ويشمل هذا الحركات التمهيدية لها والوضعيات والتفاعل وغير ذلك. 
-    يمكن ان تظهر الرغبة في هذه الحالة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم. ويمكن ممارسة العلاقة قبل بدء نهار عمل طويل ان يحسن المزاج وان يرفع المعنويات وان يساعد على الشعور بالاندفاع اثناء اداء المهمات الروتينية اليومية. 

 اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 

 


-     يمكن هذا ان ينعكس بشكل لافت على الاطلالة حيث يبدو الوجه بعد العلاقة اكثر نضارة. كما يمكن ان ترتسم عليه ابتسامة مشرقة بين الحين والآخر. ومن اجل تحقيق هذه الفوائد من الضروري اولاً التعرف على اسباب زيادة الرغبة اثناء الدورة.   

.   اليك ابرز اسباب زيادة الرغبة في العلاقة الزوجية اثناء الدورة الشهرية 


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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