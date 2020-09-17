افضل الحلول الطبيعية للتخلص من رائحة الافرازات المهبلية

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تشكل الرائحة التي تصدر عن الإفرازات المهبلية بعض الاحراج للنساء لكن، ليس عليك أن تقلقي، فأنت لا تواجهين هذه المشكلة بمفردك، إذ تعاني منها 9 من 10 نساء في العالم. ويبقى السؤال: ما هو الحل؟ في الواقع ثمّة حلول عدة.
1- اللبن الزبادي
قد تدلّ الرائحة المهبلية القويّة على حدوث التهابات ناتجة عن التهاب فطري. لكن يمكن بعض مكونات اللبن الزبادي أن تكافح هذا الالتهاب وأن تحدّ من اشتداد الرائحة. إذاً، تناولي اللبن الطبيعي قبل حلول موعد الوجبات لكي تعيدي توازن الحموضة إلى المنطقة الحميمة. كذلك يمكنك أن تطبقي القليل منه على هذه المنطقة لمدّة ساعة إلى ساعتين قبل أن تغسليها.
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2- الأطعمة الضارة
لأنّ درهم وقاية خير من قنطار علاج. فبعض أنواع الأطعمة قد تسبب اشتداد روائح الإفرازات المهبلية حدّة، ولا سيّما تلك التي تحتوي على السكر أو الخميرة. إذاً، لا تترددي في تجنبها قدر الإمكان.
3 - زيت شجرة الشاي
هل تستخدمين الفوط المعطرة أو المعطّرات المهبلية؟ إذاً، حان الوقت لكي ترميها في سلّة المهملات. فهذه المنتجات قد تخلّ بتوازن حموضة منطقة المهبل لديك وتسبب التهابها وبالتالي انبعاث الرائحة المزعجة منها. وفي هذه الحالة، من الأفضل أن تعمدي إلى تنظيف هذه المنطقة بواسطة بضع نقاط من زيت شجرة الشاي مخففة في القليل من الماء. فهذا الزيت يتمتع بخصائص مضادّة للبكتيريا والفطريات، ما يعني أنّه يحدّ من شدّة الرائحة المهبلية.
4 الكلوروفيل صديقك الأخضر
إنّه تلك المادة العجيبة التي يمكنها القضاء على الرائحة المهبلية الشديدة والكريهة. يمكنك الحصول عليه على شكل سائل يباع في الصيدليات. وفي هذه الحالة، أضيفي ملعقة وسط منه إلى 240 ملل من الماء وطبقي المزيج على المنطقة الحميمة.
5- خلّ التفاح
هو حلّ آخر يمكنك اللجوء إليه في حال أردت محاربة تلك الرائحة غير الجيّدة التي تصدر عن إفرازاتك المهبلية. إذاً، أضيفي كوباً من خلّ التفاح إلى ماء استحمامك واجلسي فيه لبضع دقائق. فهذا الخلّ الذي يتسم بطبيعة حامضة يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا.
6- الثوم
قد تعجبين للقول إنّ الثوم مفيد في ما يتعلق بإزالة رائحة الإفرازات الكريهة. لكن هذا حقيقي… بالرغم من رائحة هذا النبات القوية! لذا، ضعيه، على شكل كبسولات أو طازجاً، في المنطقة المستهدفة لتحصلي على النتيجة التي تريدين.
7- نبات الحلبة
في حال استهلكتها يومياً، فإنها تساعد على تنظيم هرموناتك النسائية ودورتك الشهرية وعلى الحدّ من قوّة رائحة إفرازاتك. إذاً، إنقعي بضع حبات منها في الماء، خلال ليلة كاملة، واشربي الخلاصة، قبل تناولك طعام الفطور، في الصباح.
8- بيكربونات الصودا
هل تعتقدين أنه لا يسعك استخدامها إلا لصنع الكعك والحلويات؟ أنت مخطئة. في الواقع، يمكنها أيضاً القضاء على رائحة إفرازاتك الكريهة. لذا، أضيفي ملعقتين وسط منها إلى ماء استحمامك أو امزجي الكمية نفسها مع كوب من الماء الفاتر واشربي المزيج وستفاجئين بالنتيجة السريعة التي ستحصلين عليها.
وصفات الخلّ تخلصك من رائحة الإفرازات
وصفتان طبيعيتان تحتوي إحداهما على خلّ التفاح والثانية على الخل الأبيض. طبقيهما في منزلك وقولي وداعاً لأعراض الإفرازات.
خلّ التفاح
لا شكّ في أنّك اختبرت الكثير من الوصفات، الطبيعية وغير الطبيعية، من أجل التخلص من الإفرازات المهبلية البيضاء كريهة الرائحة. إلا أنّك لم تبلغي النتيجة التي تريدين. لذا، فأنت تطرحين الآن على نفسك السؤال التالي: لمَ يساهم خلّ التفاح تحديداً في القضاء على تلك الإفرازات وأعراضها المزعجة؟ والإجابة هي أنّ لهذا المكوّن خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة ومزيلة للرائحة. لذا، وفي حال كنت تعانين من هذه المشكلة، إلجئي إلى هذا الخلّ لأنّه يعيد بيئة المهبل الحمضية لديك إلى وضعها الطبيعي. ولهذه الغاية، من الأفضل أن تطبقي هذه الخطوات الضرورية:
-أضيفي كوبين من خلّ التفاح الطبيعي إلى ماء استحمامك الفاتر وتمدّدي في حوض الاستحمام واسترخي لمدة 20 دقيقة تقريباً.
-كرّري هذه العملية مرات عدّة أسبوعياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين، أيّ على بيئة مهبلية صحية ومريحة.
-وثمّة حيلة أخرى: إشربي أيضاً، كلّ صباح، ملعقة طعام من خلّ التفاح مخففة في كوب من الماء ولا شكّ في أنّك ستحصلين على النتيجة التي تريدين.
الخلّ الأبيض
لا تنسي يوماً أنه يمكن الخلّ الأبيض القضاء على رائحة الإفرازات المهبلية المزعجة من خلال تفكيكها. إذاً، من المفيد أن تلجئي إليه وأن تطبقي هذه الوصفة التي تعتمد عليه كمكوّن وحيد ورئيسي. وفي هذه الحالة، ندعوك إلى أن تقومي بهذه الخطوات:
-أسكبي نصف كوب من الخلّ الأبيض ونصف كوب من الملح في ماء استحمامك.
-استلقي في حوض الاستحمام لبضع دقائق.
-إتبعي هذا العلاج مرات عدة أسبوعياً لأنّ هذا يساعدك على أن تتخلصي من الإفرازات البيضاء ورائحتها الكريهة بسرعة وفعالية. فهل أنت مستعدة للتطبيق؟ إذاً، لا تترددي، فالنتيجة مضمونة!
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