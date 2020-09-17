الإمارات والصين تحققان نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا

قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي في بكين، إن الإمارات والصين رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19.

وكانت الإمارات قد وافقت يوم الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس كورونا بعد ستة أسابيع من بدء التجارب السريرية له داخل البلاد.

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وكان عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، قد أعلن الاثنين الماضي أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19 من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير كافة وسائل الأمان لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وشدد على أن هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص. وأكد أن نتائج دراسات المرحلة قبل السريرية والمرحلتين الأولى والثانية أظهرت أن اللقاح آمن وفعّال، فيما تسير المرحلة الثالثة بفاعلية، والتي تضم عدداً كبيراً من المتطوعين، كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، منوهاً أن هذه العملية تجرى تحت إشراف صارم من الفرق الطبية.

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