ما لا تعرفه النساء عن قرحة المهبل واسبابها ومضاعفاتها وعلاجها 

لا تعرف الكثير من النساء معلومات واضحة عن قرحة المهبل وعن اسبابها ومضاعفاتها وطرق علاجها. فهي مشكلة تصيب المنطقة الحميمة ويمكن ان تسبب الالم والحكة المزعجة وقد تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية وتؤدي الى الانقطاع عنها. ولهذا من الضروري استشارة الطبيبة الاختصاصية والبحث عن علاج فوري من اجل الحد من المضاعفات ومنع تطور المرض ليتحول الى امراض اخرى اكثر خطورة. ولهذا من الضروري معرفة كل المعلومات اللازمة عن قرحة المهبل.

اسباب قرحة المهبل



تنتج قرحة المهبل عن التهاب يصيب هذه المنطقة ومحيطها. وقد يكون السبب مرضاً جلدياً او دوالي المهبل او احد الامراض التناسلية مثل الهربس والزهري. وكثيراً ما تسبب هذه المشكلة الشعور بالالم وخصوصاً اثناء اقامة العلاقة الزوجية كما تنتج عنها الحكة المزعجة وغير ذلك من المضاعفات وفي هذه الحالة يلاحظ نمو بعض النتوءات والتقرحات. ومن الضروري التعرف على الاعراض من اجل بدء العلاج.

الاعراض



- يمكن التعرف على حدوث هذه القرحة عند الشعور بالالم الدائم في المنطقة الحميمة مع حدوث النزف وصدور افرازات ذات رائحة كريهة.

- يمكن ان يسبب هذا صعوبة في التبول وشعوراً بالحريق المزعج.

- من الاعراض ايضاً ألم الحوض واوجاع منطقة اسفل البطن.

- غالباً ما تعاني المرأة في هذه الحالة من الوجع عند اقامة العلاقة الزوجية. وينصح الاطباء بعدم فعل هذا منعاً لانتقال اي عدوى الى الزوج حتى يتم الانتهاء من فترة العلاج.







العلاج



- في حال ملاحظة هذه الاعراض من المهم جداً التوجه الى عيادة الطبيبة الاختصاصية من اجل الخضوع للفحوصات اللازمة ومعرفة طريقة العلاج المناسبة. ويمكن الاخيرة بعد ذلك تحديد الاسباب والمسارعة الى تقديم الادوية من اجل منع حدوث اي مضاعفات وخصوصاً اذا كان المرض ينطوي على احتمال العدوى.

- قد يتضمن العلاج تطبيق كريم موضعي خاص او تناول ادوية مضادة للالتهابات.

- يمكن ان تتطلب الحالة ايضاً استخدام ادوية تساعد على علاج الحكة فضلاً عن الستيرويدات القشرية والهيدروكورتيزون.

- يمكن ان تصف الطبيبة في بعض الحالات مسكنات للألم.

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- غالباً ما يتم استخدام ادوية مضادة لتأثيرات الفيروسات المسببة للمشكلة بمختلف انواعها.

- من المفيد ايضاً تطبيق العلاجات الموضعية والفموية.

- بعد الخضوع للفحوصات اللازمة وفي انتظار صدور النتائج يجب ايضاً القيام ببعض الخطوات الوقائية ومنها الجلوس في حوض الاستحمام او في حوض صغير يحتوي على الماء الدافئ والقليل من الملح وبيكربونات الصودا. كما يمكن شراء محلول خاص من الصيدلية.



المضاعفات



اذا لم يتم علاج قرحة المهبل واعراضها المزعجة من الممكن ان تتفاقم الحالة وان تترتب عليها بعض المضاعفات المزعجة.

- يمكن ان تنتقل العدوى الى الزوج في حال اقامة العلاقة الحميمة وان يعاني بدوره من امراض تناسلية.

- اذا كانت المرأة الحامل تعاني من هذه المشكلة قبل الولادة من المحتمل ان تنتقل الفيروسات الضارة الى الطفل. وهو ما قد يؤدي الى معاناته من تلف في الدماغ الخطر جداً.



- في حالات نادرة جداً يمكن ان تتطور هذه المشكلة لتسبب التهاب السحايا اي التهاب اغشية الدماغ والحبل الشوكي.

- يمكن تفاقم المشكلة وتفاقمها من دون الخضوع لأي علاج سريع ان يسبب ايضاً التهاب بطانة المستقيم. ولهذا من الضروري الحرص على علاج قرحة المهبل فور البدء بملاحظة الاعراض التي تدل عليها.