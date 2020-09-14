يعتبر علاج جفاف المهبل بالليزر من الخيارات التي تلجأ إليها الكثيرات من اجل التخلص من هذه المشكلة. ومن المعروف انها شائعة في اوساط النساء ويمكن ان تسبب الشعور بالالم اثناء العلاقة الحميمة. وتتوفر لهذا العديد من الحلول منها استخدام الكريم المرطب المناسب الذي يمكن ان تصفه الطبيبة النسائية. كذلك من المفيد الاعتماد على التقنيات الحديثة ومنها طريقة علاج جفاف المهبل بالليزر. فهي سهلة التطبيق ولا تنطوي على اي اعراض جانبية خطرة.

اعراض جفاف المهبل



قبل الاطلاع على تفاصيل خاصة بطريقة علاج جفاف المهبل بالليزر، من المهم التعرف على ابرز اعراض هذه المشكلة الشائعة في اوساط النساء.

- الشعور بحرقة مزعجة في المنطقة الحميمة وقد تتحول الى ألم اثناء ممارسة العلاقة الزوجية رغم استخدام المزلقات.

- تراجع الرغبة بسبب الخوف من الشعور بالوجع. ومن الممكن ان تتطور الحالة لتؤدي الى التشنج المهبلي.

- حدوث النزف المهبلي بعد الانتهاء من العلاقة الحميمة. وقد يترافق هذا مع حدوث التقرحات في هذه المنطقة.

- المعاناة من مشكلة التهاب المسالك البولية مع ما يرافقها من شعور بالانزعاج والحريق.



طريقة عمل ليزر المهبل



تستخدم طريقة علاج الجفاف المهبلي بالليزر منذ سنوات عدة وهي تعمل على تجديد الخلايا المهبلية من خلال ازالة الطبقات السطحية واستبدالها بخلايا شابة ورطبة مع تعزيز انتاج الكولاجين. وهكذا يمكن الشعور بعد الخوضع لها للتحسن. وهذا ابرز ما يجب معرفته عنها.

- يتم اثناء اجراء هذه العملية البسيطة والسهلة استخدام ليزر لا يسبب الحروق ولا صدور الروائح.

- تشبه هذه العملية طريقة الفحص النسائي المعروفة ولا يتم خلالها استخدام التخدير العمومي او الموضعي لأنها لا تؤدي عادة الى الشعور بالالم. ولهذا على المرأة الاسترخاء منعاً لتشنج عضلات الحوض والمهبل.

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- تصدر أداة الليزر المستخدمة في هذه الحالة اشعة تعمل على تجديد حواف المهبل وعلى تنظيفها من الخلايا الميتة وبقايا الجلد وبالتالي على الحد من جفافها.

- يمكن ان تستمرالجلسة الواحدة لمدة لا تزيد على 20 دقيقة.

- يمكن أن تستفيد من هذه التقنية كل النساء اللواتي يواجهن مشكلة الجفاف المهبلي من دون استثناء وخصوصاً أولئك اللواتي يعانين من اعراض ما بعد انقطاع الدورة الشهرية أو مَن تلقين العلاج الخاص بمرض سرطان الثدي او علاجات هرمونية.

عدد الجلسات



عادة ما تحتاج المرأة التي تعاني من جفاف المهبل الى 3 جلسات ومن الممكن ان تضاف جلسة رابعة في حال المعاناة من مرض سرطان الثدي وتلقي العلاج الخاص يه. ويمتد تأثير طريقة العلاج بالليزر على 9 اشهر او سنة. وبعد ذلك يمكن الخضوع لعملية جديدة ولا ينطوي هذا على اي اعراض جانبية.

نصائح



بعد الخضوع لطريقة علاج الجفاف المهبلي بالليزر من الضروري الخلود الى الراحة لمدة 3 الى 4 ايام. فهذا يساعد على الشعور بالتحسن خلال مدة قصيرة. ومن المهم ايضاً الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء. ومن المفيد تطبيق مرطب موضعي لا يحتوي على اي نوع من انواع الهرمونات. ويمكن استعادة العلاقة الحميمة بعد ذلك مباشرة.

وقبل اخذ قرار اجراء عملية علاج جفاف المهبل بالليزر يجب اختيار الطبيبة الاختصاصية التي تتمتع بشهرة واحتراف في هذا المجال منعاً لحدوث اي خطأ. وعادة ما يجريها اطباء الامراض النسائية الذين يمكنهم كشف المعاناة من الجفاف المهبلي اثناء الفحص الروتيني.

