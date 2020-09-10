تعتبر اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية الشغل الشاغل لبعض النساء اللواتي يعانين من هذه المشكلة. ويمكن ان يستمرالتورم في هذه الحالة لبضعة ساعات وقد يترافق مع الالم الشديد واعراض اخرى مزعجة مثل الحكة والحريق. ولمن تشعر بالفضول والرغبة في المعرفة هذه ابرز اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية.

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تتعدد اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية وتعود الى عوامل مختلفة لا بد من التعرف عليها من اجل ايجاد الحل لها في حال كان هذا ممكناً.



1 السرعة



يمكن ان تتم اقامة العلاقة الحميمة بشدة اوسرعة وهو ما يمكن ان يسبب التهاب المهبل وتورم الانسجة الخاصة به. كما يمكن ان تعاني بعض النساء من التقرحات والنزف.



2 العدوى الفطرية



قد تعود هذه المشكلة الى سبب آخر يرتبط بعدوى فطرية اي بنوع من البكتيريا الضارة تؤدي الى حدوث التهابات. ويمكن ان يترافق هذا مع الحكة الشديدة والحريق وخصوصاً خلال العملية الحميمة وبعدها.



3 الحساسية



يمكن ان يكون التورم احد اعراض الحساسية التي تظهر خلال العلاقة وهذا يسبب تهيج الجلد واحمراره ايضاً. وقد ينتج هذا عن السوائل الخاصة بالرجل وقد تتطور الحالة الى تقرحات والتهابات والم شديد. ومن اجل منع ذلك من الضروري استخدام المزلقات المناسبة. وقبل هذا يجب سؤال الطبيبة الاختصاصية.

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4 الالتهابات



كثيراً ما تعاني النساء من الالتهابات الحميمة وهو ما يعود الى الاصابة بعدوى بكتيرية ضارة تتفاقم في حالة اللقاء الحميم. وتعاني الزوجة في هذه الحالة الى جانب تورم المهبل من اعراض عدوى الخميرة المهبلية كما من افرازات بلون اقرب الى الرمادي مع رائحة كريهة.

5 الجفاف المهبلي



يعتبر الجفاف المهبلي من ابرز اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية. وهو يحدث عادة بسبب انخفاض مستوى الاستروجين في الجسم. وفي هذه الحالة لا بد من استخدام المزلقات والكريمات الخاصة منعاً للشعور بالالم خلال العلاقة.



6 الحمل



من المعروف ان مرحلة الحمل تترافق مع بعض الاضطرابات الهرمونية. ومن الممكن ان يسبب هذا انتفاخ بعض مناطق الجسم ومنها القدمان والمهبل.



طرق علاج انتفاخ المهبل



بعد التعرف على اهم اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية، من المهم الاطلاع على بعض الطرق التي يمكن اعتمادها من اجل الحد من حدوث هذه المشكلة او تخفيف اعراضها في حال المعاناة منها. وهذه ابرز الخطوات التي ينصح بالقيام بها.

- القيام بالعلاقة الحميمة بهدوء وبطء منعاً لتأثر انسجة محيط المهبل سلباً بذلك.

- استخدام الكريمات والمزلقات التي تصفها الصيدلانية او الطبيبة الاختصاصية. فهذا يساعد على ترطيب منطقة المهبل وعلى منع حدوث الجروح والورم والحد من الشعور بالالم او الوخز الشديد او الحكة.

- من المهم تنظيف المنطقة الحميمة بعد العلاقة من خلال الاستحمام لأن هذا يمنع تأثير السوائل على تلك المنطقة وتسببها بالانتفاخ والاحمرار وغيرها من الاعراض غير المحببة.



- من المهم ايضاً اتباع نمط حياة صحي يقوم على تناول الكثير من الخضار والفواكه وعلى شرب كمية كبيرة من الماء اي ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب يومياً. اما في حال ملاحظة ظهور بعض الاعراض مثل التهيج والاحمرار والحكة والحريق والالم لمدة طويلة فمن الضروري استشارة الطبيبة الاختصاصية التي يمكن ان تصف العلاج المناسب والسريع والفعال عقب معرفة اسباب انتفاخ المهبل بعد العلاقة الزوجية.

