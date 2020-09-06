هذا افضل كريم لإزالة الحبوب من المناطق الحساسة 

تبحث الكثيرات عن افضل كريم لإزالة الحبوب من المنطقة الحساسة. فهذه الحالة تعد من المشاكل الشائعة. وهي ترتبط بأسباب مختلفة منها ازالة الشعر الزائد بواسطة شفرة الحلاقة وعدم العناية بصحة هذه المنطقة من الجسم. وتتوفر عادة الكثير من الوصفات التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن افضل كريم لإزالة الحبوب من المناطق الحساسة.

اسباب ظهور حبوب المنطقة الحميمة



قبل البحث عن افضل كريم لإزالة الحبوب من المناطق الحساسة من المفيد معرفة ابرز الاسباب التي تؤدي الى حدوث هذه المشكلة.

- اهمال العناية بنظافة هذه المنطقة بالطرق المناسبة وعدم استخدام منتجات طبية مناسبة بين الحين والآخر.

- الدورة الشهرية مع ما يرافقها من اضطرابات هرمونية وتغييرات.

- ازالة الشعر الزائد عن هذه المنطقة بطريقة خاطئة وباستخدام وسائل غير معقمة تسبب تهيج البشرة ونمو البثور.

- استخدام فوط صحية مصنوعة من مواد تلحق الضرر بجلد هذه المنطقة. فمن الضروري الحرص على اختيارها موقعة من علامات مضمونة.

- ارتداء ملابس داخلية تحتوي على نسبة مرتفعة من خيوط النايلون. فاحتكاكها بالبشرة الحميمة يسبب في هذه الحالة ظهور الحبوب.

- انسداد الغدد الدهنية وهو ما يمكن علاجه من خلال استشارة الطبيب.

افضل كريم لعلاج الحبوب الحميمة



في حال عدم القدرة على علاج هذه المشكلة عن طريق العناية المنزلية وارتداء الملابس القطنية مثلاً، من المهم اللجوء الى الاختصاصية التي يمكن ان تطلب تطبيق احد انواع الكريمات والمراهم الفعالة. وغالباً ما تصف الخبيرات كريم فيوسيكورت. فهو يحتوي على مضادات حيوية تعمل على علاج العداوت التي تسببها البكتيريا الضارة. كما انه يساهم في القضاء على الالتهابات وتهدئة الحكة المزعجة التي تنتج عن نمو البثور. ومن اجل الاستفادة من فعاليته والتخلص من المشكلة خلال وقت قصير ينصح بتطبيقه على المنطقة الحساسة مرتين يومياً، في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وفي المساء قبل الذهاب الى السرير. لكن يجب الحرص على عدم فعل هذا من دون استشارة طبية منعاً لحدوث اي اعراض جانبية.

وصفات طبيعية



من المفيد ايضاً استخدام بعض المكونات المنزلية الطبيعية من اجل ازالة الحبوب عن جلد المنطقة الحميمة.

وصفة الملح والماء



المقادير

كوبان من الماء الدافئ

ملعقة طعام من الملح

الخطوات

1 يذوب الملح في الماء جيداً.

2 تبلل قطعة من القطن بالمزيج وتطبق على المنطقة الحساسة. فهذا يساعد على تهدئة الحكة وعلى اخفاء البثور مع مرور الوقت.

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وصفة جل الالوي فيرا



المقادير

كمية كافية من جل الالوي فيرا

الخطوات

1 يطبق الجل على اماكن نمو البثور.

2 يترك عليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

3 تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

4 يتم تكرار الوصفة مرتين الى 3 مرات اسبوعياً حتى يتم الحصول على النتيجة.

وصفة بودرة الشوفان



المقادير

كوب من بذور الشوفان المطحونة

كوب من الملح

كمية كافية من الماء

الخطوات

1 تمزج المكونات جيداً ويحفظ الخليط في الثلاجة.

2 توضع ملعقة من الخليط على قطعة من الشاش الطبي.

3 توضع قطعة الشاش في الماء الدافئ وتطبق على منطقة نمو البثور او الحبوب لمدة 15 دقيقة.

4 اخيراً يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر. ولكي تصبح هذه الوصفة افضل كريم لإزالة الحبوب من المنطقة الحساسة ننصحك بأن تطبقيها مرتين الى 3 مرات اسبوعياً.



