العلاقة الزوجية و5 احجار تعزز الرغبة 

يمكن اي زوجين ان يضفيا على العلاقة الزوجية الحيوية والمتعة في حال قاما ببعض الخطوات مثل الحوار وتغيير الديكور وارتداء ملابس خاصة والمحادثات المضحكة. لكن من الممكن ايضاً ان يلجآ الى بعض الطرق غير المتوقعة والتي تعتبر فعالة في مجال تعزيز الرغبة. ومنها مثلاً استخدام بعض انواع الاحجار الكريمة التي يمكن ان توفر الطاقة الايجابية والاجواء الجيدة التي يحتاج اليها الزوجان اثناء العلاقة الحميمة.



لا يمكن اقامة العلاقة الزوجية من دون توفر الرغبة لدى الطرفين. ولهذا من الضروري تعزيزها والحرص على تغذيتها بشكل متواصل. ولهذا يمكن الاستعانة بتأثير بعض الاحجار الطبيعية الثمينة.

1- العقيق الاحمر



هو رمز التوازن في الحياة الحميمة ويرتبط بعنصر النار وبالابداع والحيوية والقدرة على التغيير والميل الى المغامرة والطباع المرحة. ويمكن ان يستخدمه بطرق مختلفة الرجال والنساء الذين يواجهون مشكلة البرود وضعف الرغبة او تارجعها بين الحين والآخر. ولهذا ينصح بوضعه في الغرفة الخاصة تحت الوسادة او على المنضدة القريبة من السرير. فهذا يعود بالفائدة الكبيرة على استعداد الزوجين للقاء الحميم.

2- العقيق البرتقالي



تطلق عليه ايضاً تسمية الكارنيليان وهو يرتبط غالباً بالثقة بالنفس وبتقدير المواهب والقدرات الذاتية. كما انه عنصر الانوثة والحواس والمشاعر الحساسة والعاطفة الجياشة. ويساعد استعماله على الشعور بالهدوء وعلى تحديد الرغبات الحميمة بوضوح. كما انه يؤمن التصالح مع الذات على المستوى الجسدي ويدفع الى عدم الاهتمام بالعيوب والشوائب. ولهذا يمكن استخدامه من اجل اقامة العلاقة بنجاح مع شعور كل من الطرفين بالرضى والسعادة.

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3- الهيماتيت



يعتبر العلاج بهذا الحجر مثالياً بالبنسة الى الاشخاص الذين يعانون من مشكلة التعب والارهاق الدائمين والتي يمكن ان تمنع اتمام العلاقة بشكل صحيح كما يمكن ان تمنع تكرارها بطريقة منتظمة. ومن اجل تجنب هذا ينصح باستخدام حجر الهيماتيت الذي ينقل الى الجسم طاقة كبيرة تمنحه الحيوية والفعالية والقدرة على اداء المهمات بشكل جيد. كما انها تحرره من التأثيرات السلبية للعوامل المختلفة مثل التوتر والضغط النفسي والحزن وغير ذلك. ومن الممكن ان يخلص الزوجين من الشعور بالملل بسبب الروتين اليومي وان يجعل الحياة الحميمة اكثر نضجاً وانسجاماً ونجاحاً.



4- الرودونيت

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يساعد هذا الحجر ايضاً على التخلص من آثار الضغط النفسي اليومي وعلى الاسترخاء. كما انه يعمل على تخليص الذهن من تأثير الذكريات السيئة ومن الحزن والاكتئاب الذي يمكن ان ينتج عن تراكم الاحداث السيئة. وهو يساهم في تعزيز الانسجام بين الشريكين وفي زيادة ميلهما الى المصالحة وخصوصاً بعد حدوث الخلافات والمشادات اياً تكن الاسباب. وفي المقابل يحفز شعور كل منهما بعاطفة لافتة تجاه الآخر وبالشوق والثقة والاستعداد للتضحية.



5 - الامازونيت



يعتبر هذا الحجر من الاكثر قدرة على منح الزوجين فرصة للقيام بعلاقة زوجية ناجحة. فهو يمنح كلاً منهما القدرة على التفاعل مع الآخر بشكل تام وعلى المبادرة والقيام بالخطوات التي تحفز الرغبة. كما انه يتمتع بخصائص كثيرة تزود الجسم بالطاقة وتحفز طريقة التفكير الايجابية وتحول العملية الحميمة الى فرصة للفرح. وهو ايضاً يعيد الى الاذهان ذكريات الاحداث الجميلة الماضية ويوظفها من اجل خدمة العلاقة ومن اجل تأمين المزيد من التقارب مع مرور الوقت بين الزوجين. ولهذا ينصح باستخدام هذا الحجر من خلال وضعه مثلاً في كوب ماء على الطاولة قرب السرير وهكذا يمكن بث الاجواء المناسبة في مكان العلاقة الحميمة وجعلها تصبح اكثر متعة.





