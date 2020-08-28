 ما هو الدش المهبلي وما ابرز فوائده واضرار

ما هو الدش المهبلي سؤال بات يطرح في اوساط العديد من النساء. وما لا تعرفه الكثيرات هو ان هذا يعني تنظيف المنطقة الحساسة بعد العلاقة الزوجية. ويتم لهذه الغاية استخدام مكونات خاصة. لكن لا بد من فعل هذا بانتباه من اجل عدم المعاناة من بعض المشاكل الصحية. ولهذه الغاية يجب معرفة كل المعلومات المفيدة والبحث عن افضل الاجابات على السؤال ما هو الدش المهبلي.

دواعي استخدام الدش للمهبل



على كل من تسأل ما هو الدش المهبلي ان تعرف اولاً الاسباب التي تدفع الى استخدامه. ومن ابرزها تنظيف هذه المنطقة من البقايا بعد العلاقة الحميمة. كما يمكن اللجوء اليه من اجل ازالة الاوساخ بعد انتهاء الدورة الشهرية.



طرق تحضير الدش المهبلي



من الممكن تحضير هذا الدش الذي يساعد على تنقية منطقة المهبل من الشوائب والاوساخ والبقايا الضارة بواحدة من طريقتين هما الاكثر شيوعاً.

الطريقة الاولى

اضافة ملعقتي طعام من البيتادين او اي سائل تطهير خاص الى كمية كافية من الماء الدافئ.



الطريقة الثانية

استخدام سائل التطهير المهبلي المتوفر في الصيدليات.

طريقة تنظيف المهبل بالدش





بعد تحضير الدش بإضافة ملعقتين كبيرتين من البيتادين او اي سائل مطهر خاص الى كمية كافية من الماء الدافئ من الضروري الانتباه الى هذه التعليمات.

- يجب أولاً غسل اليدين ثم غسل المنطقة الخارجية من المهبل لأن المنطقة الداخلية تعتمد عملية التنظيف الذاتي.

- يجب عدم المبالغة في القيام بهذه العملية على ان يتم الاكتفاء بمرة واحدة اسبوعياً.

- يجب غسل اليدين جيداً قبل بدء العملية.

- من الخطأ استخدام الصابون المعطر او غير المعطر في الجزء الداخلي من المنطقة الحميمة والافضل الشطف بالماء فقط.



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مضار الدش المهبلي

في حال الرغبة في تطبيق هذه الطريقة ننصح بعدم المبالغة في ذلك لأن هذا يمكن ان يؤدي الى المعاناة من بعض المشاكل الصحية.

- يمكن ان يحدث هذا خللاً في التوازن البكتيري والبيئة الحمضية لهذه المنطقة. وهذا ما يمكن ان يسبب حدوث الالتهابات.



- قد يسبب استخدام هذا الدش بطريقة خاطئة احتقان الحوض والتهاب اسفله.

- قد يلحق الضرر بالجنين وقد يؤدي في حال المبالغة الى الولادة المبكرة او الاجهاض وخصوصاً في اشهر الحمل الاولى.

- يعتبر احياناً من الاسباب التي تعزز احتمال المعاناة من مشكلة سرطان عنق الرحم.

نصائح لتنظيف المهبل من دون دش



لأن استخدام الدش يمكن ان يؤدي الى إلحاق الضرر بالمنطقة الحساسة، من المهم تعلم طريقة لتنظيف المهبل من دون اللجوء اليه.

- في هذه الحالة يجب استخدام الماء من دون الصابون سواء كان معطراً او غير معطر. فهذا يمنع تغير بيئته الحمضية وحدوث الالتهابات والحكة المزعجة كما يحد من تأثير البكتيريا الضارة.

- من المهم الحرص على استعمال الماء الدافئ.

- بعد ذلك يجب تجفيف المنطقة بلطف بواسطة قطعة قماش قطنية نظيفة ناعمة مع تجنب الفرك.



- ومن النصائح التي يجب اتباعها ايضاً والتي تحمي منطقة المهبل عدم ازالة الشعر بشكل كامل لأنه يحميها من الاوساخ وعدم المبالغة في وضع الفوط الصحية وارتداء ملابس داخلية قطنية يمكنها امتصاص الافرارازات المختلفة.

- ينصح باستشارة الطبيبة بين الحين والآخر من اجل مراقبة وضع المنطقة الحميمة ويمكن في هذه الحالة ان تطرح عليها الكثير من الاسئلة ومنها السؤال ما هو الدش المهبلي وما ابرز فوائده واضراره وافضل طرق استخدامه.

