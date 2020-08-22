 ابرز اسباب عدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة 

اسباب عدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة كثيرة ومتنوعة ومتشعبة. ويرتبط بعضها بأداء الزوجة او بحالة الشريك النفسية او ببعض ىالمشاكل الصحية او الحياتية. ومن الضروري ان يتم اكتشاف السبب الحقيقي لذلك لكي يتمكن الثنائي من حل المشكلة وليمنع تأثيرها على الحياة الزوجية. وهذه ابرز 7 اسباب لعدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة واكثرها تأثيراً على الزواج.

اسباب ضعف رغبة الزوج

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تتعدد اسباب عدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة ومنها الخلل الهرموني وضعف اداء الزوجة والتوتر الناتج عن المشاكل الحياتية وبعض الامراض وتناول بعض انواع الادوية.

1- الاضطراب الهرموني



ويعني هذا تراجع مستوى التستوستيرون. ويمكن ان تدل على هذا بعض الاعراض الواضحة ومنها الشعور بالتعب وفقدان الطاقة والنشاط فضلاً عن الوهن وضعف العضلات. لكن هذه المشكلة قابلة للحل حيث يمكن الاستعانة من اجل ذلك بخبرة الاختصاصي الذي يمكن ان يدل على طرق العلاج المناسبة والفعالة وسريعة التأثير.

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2- ضعف اداء الزوجة



من الممكن ان تتراجع رغبة الزوج في اقامة العلاقة الزوجية بسبب عدم تمكن الزوجة من جذبه او اذا كانت لا تهتم بهذه العملية الى حد كبير ولا تقوم بأي خطوة من اجل تحسين الوضع. فهذا يمكن ان يسبب بروده ايضاً. ويعتبر الحوار الهادئ والبناء من افضل الطرق التي يمكن ان تساعد على اجتياز هذه المرحلة الصعبة.



3- المشاكل الصحية



قد لا يشعر الرجل بالميل الى التقرب من زوجته في الاوقات الحميمة لأسباب ترتبط بصحته. وهذا ما يحدث غالباً لدى الرجال الذين يعانون من امراض مثل السكري وسرطان البروستات وامراض القلب والشرايين.

4 -المعاناة من الحساسية الموسمية



تعتبر اعراض الحساسية والعدوات الفيروسية الموسمية من العوامل المزعجة التي يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على العملية الحميمة بين الزوجين. فهي تترافق غالباً مع بعض الاعراض التي يمكن ان تسبب توقف هذه العملية اثناء القيام بها. ومن تلك الاعراض العطاس والسعال وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد فضلاً عن سيلان الانف.



5- المشاكل الحياتية



يؤثر التوتر والحالة النفسية السيئة بشكل كبير على العلاقة الزوجية. ومن الممكن ان يظهر الزوج عدم رغبته في القيام بها اذا كان يعاني من بعض المشاكل الحياتية في العمل او على المستوى المادي او العائلي. وفي هذه الحالة من المفيد ان يمارس بعض التمارين التي يمكن ان تساعده على التخلص من الطاقة السلبية وعلى التحلي بالايجابية.



6- تناول بعض الادوية



الى جانب المشاكل الصحية يمكن تناول بعض الادوية ان يسبب تراجع مستوى هرمون التستوستيرون. ولحل المشكلة لا بد من زيارة الطبيب الاختصاصي. فقد يطلب تناول دواء بديل اقل تأثيراً.



7 -غياب الحوار



من ابرز اسباب عدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة عدم شعوره بالانسجام مع الزوجة. وما يمكن ان يزيد المشكلة تعقيداً وتفاقماً عدم مصارحته لها في هذا الشأن وعدم محاورته اياها. فقد يطلب مها ارتداء الملابس المناسبة او تغيير الاداء. وهو ما يمكن ان يساهم في اعادة الحيوية الى العملية وفي جعلها تصبح اكثر جذباً لكل من طرفيها. ومن المفيد في هذه الحالة ان يتم في كل مرة القيام ببعض الخطوات البسيطة والسهلة مثل اعتماد اضاءة خاصة وغير ذلك. وهكذا يمكن ان ينتفي احد ابرز اسباب عدم رغبة الزوج في العلاقة الحميمة ما يسمح لها بالسير بطريقة طبيعية.

