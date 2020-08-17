الإفرازات المهبلية مع ألم أسفل البطن وما تكشفه من اسرار الصحة 

من الممكن ان تحدث الافرازات المهبلية مع الم في اسفل البطن. وغالباً ما تكون هذه الحالة طبيعية ولا تستدعي القلق. الا انها قد تتطلب التدخل الطبي في حال حدوثها بشكل متكرر ولوقت غير قصير. وفي هذه الحالة يمكن ان تكشف الطبيبة ان الافرازات مع الم اسفل البطن ترتبط ببعض المشاكل التي تحتاج الى علاج والتي لا يمكن اهمالها منعاً لتفاقمها.

اسباب الافرازات مع الم أسفل البطن

تلاحظ الكثيرات حدوث افرازات مهبلية مع الم في اسفل البطن. وقد تكون حالة عابرة ومؤقتة وطبيعية ولا تحتاج الى علاج وقد تعني انه لا بد من اللجوء الى خبرة الطبيبة الاختصاصية من اجل ايجاد الحل المناسب لها منعاً لتحولها الى مشكلة اخرى اكثر خطورة. وهذه ابرز اسبابها.

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- التهابات المثانة

وقد ينتج هذا عن تكرار حدوث الالتهابات المهبلية وعن تناول المضادات الحيوية التي تضعف نشاط البكتيريا المفيدة والضرورية لحماية صحة هذه المنطقة. كما يحدث هذا بسبب المبالغة في عملية التنظيف المهبلي عن طريق استخدام الغسول وغيره من المنتجات فضلاً عن مشاكل اخرى منها عدم شرب كمية كافية من الماء وعن الاعراض الجانبية للاصابة بمرض السكري.



- تكيس المبايض

الذي يمكن ان يؤدي الى الشعور بالالم المصاحب للافرازات. وفي حال كانت الاكياس كبيرة تظهر الحاجة المتكررة الى التبول بشكل غير طبيعي.

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- الحمل خارج الرحم

قد تدل هذه المشكلة ايضاً على حدوث الحمل خارج الرحم اي في المبيض او في القناة المعروفة باسم قناة فالوب. وفي هذه الحالة يتم الشعور بألم شديد مصحوب بالغثيان والتعب مع انخفاض ضغط الدم.



- ليفة الرحم

وهي عبارة عن ورم يتكون داخل جدار الرحم او خارجه. ومن الضروري علاج هذه الحالة فور اكتشافها لأن اهمالها يمكن ان يؤدي الى نتائج خطرة مع مرور الوقت مثل تأخر الحمل وصولاً الى العقم فضلاً عن النزيف.



- مشاكل الرحم

ومنها القرحة التي تصيب خلايا غلافه نتيجة الالتهاب المتكرر. ويمكن ان تحدث من دون ظهور اي اعراض وقد تترافق في بعض الحالات مع افرازات مخاطية كثيفة ومع الم في اسفل البطن والظهر. كما يمكن ان تظهر المشكلة من خلال الاحساس بالالم بعد العلاقة مع ظهور النزف. وقد تدل الافرازات مع الم اسفل البطن على مشكلة خطرة هي الاصابة بسرطان عنق الرحم.



- الاباضة

يمكن ان تكون هذه المشكلة امراً طبيعياً يصاحب مرحلة الاباضة. ويحدث الالم في هذه الحالة في منتصف الدورة الشهرية ومن الممكن ان يمتد الى اسفل الظهر. كما يمكن الشعور به في الجهة اليمنى احياناً واليسرى احياناً اخرى.



- مرحلة الدورة الشهرية

يمكن ان يسبقها بمدة قصيرة حدوث الافرازات مع الشعور بالألم. وغالباً ما يترافق هذا مع اعراض اخرى مثل انتفاخ الجسم وثقل الصدر والرغبة في تناول المزيد من الطعام فضلاً عن التوتر. كذلك قد يستمر الالم في فترة الدورة بسبب تقلصات تحدث في اسفل البطن. وينتج هذا عن اتساع عنق الرحم وانقباض عضلاته من اجل السماح بضخ الدم وبقايا بطانة الرحم الى الخارج. ويعتبر هذا امراً شائعاً في اوساط النساء والفتيات ومن الممكن ان يبدأ حدوث هذه التقلصات بالتراجع مع مرور السنوات والولادة. وتعتبر هذه الحالات من ابرز ما يمكن ان يدل عليه حدوث الافرازات مع الم في اسفل البطن.

