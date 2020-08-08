ابرز اسباب رائحة المهبل الكريهة بعد العلاقة الحميمة

من الممكن ان تصدر رائحة المهبل الكريهة مباشرة بعد ممارسة العلاقة الزوجية. ويرتبط هذا في بعض الحالات بالتعرق اثناء الجماع او بالمعاناة من بعض الالتهابات الفطرية والبكتيرية التي تحتاج الى علاج. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رائحة المهبل الكريهة بعد العلاقة الحميمة وعن انواعها واسبابها والطرق المختلفة للتخلص منها.



انواع رائحة المهبل

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تعتبر رائحة المهبل الكريهة من المشاكل التي تواجهها الكثير من الزوجات. وقبل التعرف على اسبابها من الضروري اكتشاف ابرز انواع الروائح التي تصدر عن المهبل عادة.



الرائحة الطبيعية



من الممكن ان تصدر عن منطقة المهبل بعد الجماع رائحة لا يمكن وصفها بالكريهة. فهي رائحة الجسم الطبيعية. وهي لا تعتبر في هذه الحالة مرضية. ورغم هذا من المفيد مراقبة التغييرات التي تطرأ عليها من اجل الاستعانة بالطبيبة في حال الضرورة.



الرائحة غير الطبيعية

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من الممكن ان تلاحظ الزوجة ان رائحة المنطقة الحميمة لديها ليست طبيعية اي انها كريهة. ويمكن ان ينتج هذا عن اسباب مختلفة.

- الالتهاب المهبلي الناتج عن تعرض هذه المنطقة لتأثيرات البكتيريا الضارة.

- يجب الذهاب الى عيادة الطبيبة فوراً في حال ترافقت هذه الرائحة مع افرازات مهبلية بيضاء اللون ومع الحكة المزعجة والالم اثناء العملية الحميمة.

- في حال صدرت هذه الرائحة عن المنطقة الحميمة مع عدم الرغبة في مواصلة العلاقة فهذا يمكن ان يكشف المعاناة من عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الحميم. ولهذا يجب اجراء الفحوصات اللازمة بشكل عاجل من اجل منع تفاقم المشكلة.

- لكن الرائحة الكريهة لا تعني دائماً حدوث مشكلة خطرة. فقد تنتج عن عدم العناية بنظافة هذه المنطقة بطريقة صحيحة. فمن المهم تنظيفها بالطريقة الصحيحة من دون مبالغة من اجل تخليصها من الاوساخ التي يمكن ان تتجمع عليها وتسبب نمو البكتيريا الضارة المؤدية لحدوث الالتهابات.

- كذلك ينصح بعدم تناول انواع الطعام التي تؤثر على رائحة الجسم عموماً والمنطقة الحميمة خصوصاً. ومن ابرز تلك الانواع البهارات والثوم والبصل والاطعمة الدسمة. والافضل التركيز على الخضار والفواكه.



نصائح مفيدة



من اجل منع صدور راحة المهبل الكريهة من المفيد جداً اتباع بعض الخطوات الروتينية التي تساعد على الحافظ على نظافة المنطقة الحميمة وصحتها.

- عدم المبالغة في استخدام غسول المهبل لأن هذا يمكن ان يقضي على البكتيريا المفيدة.

- الحرص على تجفيف المنطقة بعد الغسل على طريقة التربيت اي من دون فرك بواسطة منشفة قطنية نظيفة.

- اختيار الملابس الداخلية المصنوعة من القطن لا من النايلون. فهي تعمل على امتصاص الافرازات بطريقة تامة وفعالة. ومن الضروري تبديل هذه الملابس يومياً.

- تنظيف منطقة المهبل بالقليل من الماء الدافئ قبل ممارسة العلاقة الزوجية.

- اعتماد نظام غذائي صحي لا يحتوي على المواد الضارة مثل الدهون والسكريات ويقوم على تناول الكثير من الخضار والفواكه وعلى شرب الماء من اجل تخليص الجسم من السموم.



اشارات خطرة



رغم ان صدور رائحة المهبل الكريهة لا يعتبر حالة خطرة في بعض الاحيان الا انه قد يستدعي الاستعانة الفورية بالطبيب في هذه الحالات.

- اذا ترافقت هذه الرائحة مع الشعور بالحريق.

- اذا ظهر الشعور بالألم اثناء عملية التبول.



- اذا تمت المعاناة من الحكة المزعجة جداً.

- اذا صاحب العلاقة الحميمة شعور بالالم الكبير بعد انتهاء العلاقة.

- في حال حدوث افرازات مريبة اي غير عادية. وفي هذه الحالة تصبح رائحة المهبل الكريهة دلالة على مشكلة تحتاج الى علاج.