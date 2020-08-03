 طرق تخفيف ألم الدورة الشديد في المنزل

يمكن تخفيف طرق تخفيف ألم الدورة الشديد بطرق مختلفة ابرزها الادوية التي يصفها الاطباء الاختصاصيون في بعض الحالات. كما يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل وتساعد على تخفيف التشنجات والحد من ألم الدورة الشديد في مدة قصيرة جداً.



تحتاج الكثيرات الى تخفيف ألم الدورة الشديد وخصوصاً في حال عدم القدرة على تحمل الوجع وترافقه مع تشنجات تصيب الجسم عموماً. ولهذا ينصح بالاعتماد على الادوية التي تصفها الطبيبة كما على هذه الوصفات المحضرة منزلياً.

الشاي بأوراق التوت الاحمر



تحتوي هذه الاوراق على الكثيرمن المعادن والمكونات التي تساعد على ارتخاء عضلات منطقة الرحم وعلى الحد من الشعور بالتشنج. ولهذا ينصح بتحضير شاي يحتوي عليها.

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شرب الماء



يعتبر شرب الماء من اكثر الوصفات المنزلية سهولة والتي يمكن اللجوء اليها من اجل الحد من الشعور بالالم مع حلول موعد الدورة الشهرية. ولهذا من الضرورية الحرص على شرب مايقل عن 7 الى 8 ليترات من الماء يومياً. كما من المفيد تناول كوب دافئ منه في الصباح قبل الفطور. فهذا يؤدي الى تخفيف التشنجات المؤلمة.

التدليك



يمكن التخلص من هذه المشكلة في مدة قصيرة ايضاً عن طريقة تدليك منطقة اسفل البطن. وفي هذه الحالة من المفيد استخدام بعض الزيوت الاساسية مثل زيت اللافندر وزيت المردقوش.



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زيت السمك



يساعد هذا المكون ايضاً على الحد من الشعور بالالم في اسفل البطن في موعد الدورة الشهرية. فهو يحتوي على احماض الاميغا 3 الاساسية التي تساهم في الحد من تشنج منطقة الرحم. وهو ايضاَ مصدر لمضادات الاكسدة الفعالة التي تؤدي دوراً مهماً في تخفيف الم الدورة الشديد.

ممارسة الرياضة



مما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن ممارسة بعض التمارين ان يساعد على تخفيف الشعور بوجع الدورة. فالحركات الرياضية تساهم في زيادة دفق الدم وتحفيز عملية انتاج الاندروفين فضلاً عن تعزيز مقاومة الجسم لتأثير بعض المواد التي تزيد من حدة الالم.

ومن اجل هذا ينصح بالقيام ببعض الحركات في المنزل مع عدم المبالغة في شد العضلات. ومن الممكن الوصول الى الهدف نفسه عن طريق القيام ببعض الاعمال المنزلية فقط.

التسكين بالحرارة



في حال الشعور بالوجع الشديد بسبب الدورة يمكن وضع زجاجة تحتوي على الماء الساخن على منطقة اسفل البطن. كما من المفيد استخدام الوسادة المائية الدافئة.



استخدام الاعشاب



من اجل تخفيف الم الدورة الشهرية الحاد يمكن الاعتماد على خصائص بعض الاعشاب ومنها البابونج والشمر وغيرهما.

البابونج



يمكن الاستفادة منه من خلال شرب كوبين من خلاصته يومياً. فهذا يؤدي الى ارتفاع مستوى الغليسين في الدم والى تخفيف التشنجات.

الشمر



من المهم في هذه الحالة شرب 4 اكواب من خلاصتها يومياً لمدة 3 ايام مع بدء موعد الدورة الشهرية.



الطعام



اشارت بعض الدراسات الى ان تناول بعض انواع الطعام يمكن ان يساعد على التخلص من وجع الدورة.

- الارز الاسمر لأنه يحتوي على الفيتامين B6 المضاد للانتفاخ.

- الجوز واللوز النيئان واللذان يحتويان على نسبة مرتفعة من المنغنيز الذي يحد من التقلصات.

- زيت الزيتون.

- فاكهة البابابا.

- الاسماك والخضار الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية

- اللبن الزبادي غير المحلى الذي يحتوي على الكالسيوم المكافح للتشنجات. وبالحفاظ على نظام صحي سليم يمكن المساهمة الى حد كبير في تخفيف الم الدورة الشديد.

