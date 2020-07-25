علامات فشل عملية تضييق المهبل متعددة ويمكن معرفتها من خلال المراقبة والملاحظة قبل استشارة الطبيب الاختصاصية. وفي هذه الحالة تظهر الحاجة الى اتباع بعض التعليمات والنصائح المفيدة التي تساعد على علاج هذه المشكلة. لكن قبل اكتشاف علامات فشل عملية تضييق المهبل من المفيد التعرف على ابرز اسباب ارتخاء عضلات المنطقة الحميمة واتساعها ايضاً.

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اسباب ارتخاء المهبل



قبل معرفة علامات فشل عملية تضييق المهبل من المهم التعرف على ابرز اسباب اتساع المهبل الناتج عن ارتخاء عضلاته. فهذا يمكن ان يساعد على تجنب حدوث هذه المشكلة وبالتالي الحاجة الى الخضوع لعملية التضييق.

- يساهم تكرار عمليات الولادة المتكررة في توسيع منطقة المهبل وترهل عضلاتها وخصوصاً في حال تمت تلك العمليات في فترات متقاربة اي مرة سنوياً.

- تراجع انتاج الجسم لهرمون الاستروجين وارتفاع معدلات التستوستيرون في المقابل. وهو ما يؤثر على شكل المنطقة الحميمة.



- الهبوط على مستوى بعض اعضاء الجسم مثل الاحليل والمثانة والجدار الخلفي للمهبل، فضلاً عن حالات هبوط الرحم.

- يمكن ان تنتج هذه المشكلة ايضاً عن بلوغ المرأة مرحلة انقطاع الدورة الشهرية.

وتستدعي هذه الحالات الخضوع لعملية شد المهبل لأن هذا يساهم في انجاح العلاقة الحميمة وفي جعلها اكثر متعة وحيوية. لكن يمكن هذه العملية الا تؤدي الى النتيجة المطلوبة وهو ما يمكن ان تشير اليه بعض العلامات الواضحة وسهلة التحديد.

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دلالات فشل عملية تضييق المهبل



من الممكن الا تؤدي هذه العملية الى الوصول الى النتيجة التي يتم البحث عنها. ويمكن معرفة هذا من خلال بعض الدلالات والعلامات الواضحة.

1 التبول اللارادي وهو ينتج عن حدوث خلل في عضلات المهبل وعن ارتخائها الدائم.

2 المعاناة من نزيف حاد في المنطقة الحميمة وهو ما يحدث في حالات الارتخاء والترهل القصوى.

3 البرود اثناء العلاقة الحميمة وعدم القدرة على التفاعل معها بطريقة طبيعية.



4 الشعور بالالم اثناء تلك العلاقة. وهذا يعني ان جدران المهبل لا تتمتع بالشكل الطبيعي.

5 التهاب الجرح موضع العملية نتيجة الاصابة بعدوى فيروسية.

6 تخدر منطقة الجهاز التناسلي وفقدان الشعور فيها.

نصائح لمنع فشل العملية



بعد التعرف الى علامات فشل عملية تضييق المهبل من المفيد جداً الاطلاع على بعض التعليمات التي يمكن تطبيقها من اجل منع حدوث ذلك.

- عدم الاستعجال وترك الجرح مكان العملية يجف ويشفى تماماً. ولهذا من الافضل عدم اقامة العلاقة الزوجية لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف بعد العملية.

- الحرص على اتباع نظام غذائي يساهم في تليين الامعاء من اجل عدم الاصابة بالامساك الذي يمكن ان يؤدي الى فشل العملية. ولهذا ينصح بتناول السلطات وانواع الحساء والخضار والفاكهة وكل المأكولات الغنية بالالياف.

- الانتظار لمدة اسبوع بعد العملية قبل القيام بأي نشاط جسدي مثل الاعمال المنزلية.



- الحرص على شرب كمية كافية من الماء يومياً اي ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب. فهذا يساعد على تنظيف الجسم من البقايا الضارة وعلى تحفيز عملية الايض والهضم.

- التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 3 الى 4 اسابيع منعاً لحدوث تمزق في الجرح.

- عدم لمس منطقة العملية بواسطة اليد لأن هذا يؤدي الى انتقال البكتيريا الضارة اليها ويمكن ان يسبب حدوث الالتهابات. وباتباع هذه النصائح السهلة يمكن تجنب ظهور علامات فشل عملية تضييق المهبل.

