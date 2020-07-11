تبحث الكثيرات عن مشروبات لعلاج جفاف المهبل لأن هذا يعتبر من اسهل الطرق التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة واعراضها المزعجة. ولهذا من الممكن تحضير بعض الخلاصات العشبية وبعض الوصفات التي تعمل على اعادة الرطوبة الى المنطقة الحميمة وعلى الحد من الشعور بالالم اثناء العلاقة الزوجية. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن افضل 3 مشروبات لعلاج جفاف المهبل.

اسباب جفاف المهبل

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قبل معرفة ابرز المشروبات التي تستخدم لعلاج جفاف المهبل، من الافضل اولاً التعرف على الاعراض التي تدل على حدوث المشكلة.

1 الحكة المزعجة. وهي من ابرز الاعراض التي تنتج عن الجفاف في المنطقة الحميمة. ويعود هذا الى جفاف الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب هذه المنطقة.

2 التهاب المسالك البولية. ويرتبط هذا بضعف دفاعات الجزء الاسفل من الجسم في مواجهة البكتيريا الضارة. وفي هذه الحالة لا بد من الاسراع الى ايجاد العلاج المناسب من اجل منع تفاقم المشكلة.



3 الحريق. يمكن ان يترافق الجفاف والحكة مع الشعور بحريق في المنطقة الحميمة.

4 النزف اثناء العلاقة الزوجية. وهذا لا يعني دفق الدم بل ملاحظة القليل منه بعد اتمام العلاقة. وغالباً ما يترافق هذا مع الشعور بالالم الشديد والحريق. ولهذا من الضروري الحرص على الحفاظ على رطوبة هذه المنطقة عن طريق استخدام بعض الكريمات وشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً وتناول الاطعمة الغنية به. كذلك من الافضل عدم المبالغة في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين.

مشروبات لعلاج جفاف المهبل



تتوفر مشروبات عدة لعلاج جفاف المهبل وهي تحتوي على مكونات تعزز رطوبة هذه المنطقة وتحد من ظهور أعراض الجفاف المزعجة.

1 حليب الصويا



عند المعاناة من الجفاف في المنطقة الحميمة، ينصح بشرب كوب او كوبين منه يومياً لمدة شهر واحد. فهو يساعد على علاج المشكلة بسبب احتوائه على مواد مرطبة ومغذية.

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2 عصير الالوي فيرا



يمكن شربه ان يساعد على ترطيب المنطقة الحميمة ايضاً.



المقادير

3 قطع من الالوي فيرا

كوبان من الماء

حبتا برتقال

معلقتان من محل طبيعي

كوب مع مكعبات ثلج

الخطوات

1 يتم استخراج جل الالوي فيرا.

2 يمزج الجل مع الماء ويذوب جيداً.

3 تعصر حبتا البرتقال ويضاف العصير الى الخليط السابق ويوضع المزيج في الخلاط ويخفق حتى يصبح متجانساً.

4 يضاف المحلي ويمكن تناول المشروب يومياً مع بضعة مكعبات ثلج.



3 مشروب الناردين



يساعد هذا المشروب على تخفيف الحكة المزعجة وعلى تهدئة المنطقة المصابة.

المقادير

معلقتان وسط من الناردين

كوب من ماء الشرب

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 يضاف اليه الناردين ويترك على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق.

3 من اجل الحصول على افضل نتيجة اي ترطيب منطقة المهبل من المفيد تصفية الخلاصة وشربها قبل موعد النوم مباشرة.

والى جانب تناول مشروبات نباتية لعلاج جفاف المهبل من الضروي الانتباه الى اتباع نظام غذائي يحتوي على الاستروجين النباتي. ولهذا ينصح بتناول بذور الصويا والمكسرات النيئة وغير المملحة اضافة الى اصناف مثل التوفو والخضار الورقية. ويجب الانتباه دائماً الى شرب كمية كافية من الماء يومياً والى عدم المبالغة في تنظيف المنطقة الحميمة بالسوائل المخصصة لهذا. ومن الضروري دائماً ارتداء ملابس داخلية قطنية.

