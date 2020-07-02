الافرازات المهبلية الحمراء ماذا تعني هو السؤال الذي تطرحه الكثيرات لأن هذا يشعرهن بالقلق. ولا تعتبر هذه الافرازات دائماً دليلاً على حدوث مشكلة ما. فهي قد تكون طبيعية وتنتج عن تفاعل الجسم مع بعض التغييرات التي تطرأ عليه. ولهذا تتعدد الاجابات على السؤال الافرازات المهبلية الحمراء ماذا تعني كما تختلف طرق التعامل مع كل حالة.

اسباب الافرازات المهبلية الحمراء



لمعرفة اجابة السؤال الافرازات المهبلية الحمراء ماذا تعني يجب الانتباه الى بعض الاعراض التي يمكن ان ترافق هذه الظاهرة. وفي هذه الحالة عادة ما يتم الانتباه الى افراز المنطقة الحميمة ما يشبه الدم الخفيف الاحمر او باللون الوردي. وهذه ابرز الاسباب.

1 الاباضة



تدل هذه الافرازات في بعض الاحيان على حدوث عملية الاباضة. ويمكن ان تترافق مع ألم في البطن ومع شعور بالثقل في الصدر. ولا يشكل هذا مصدر قلق لكن يمكن استشارة الطبيبة للشعور بالاطمئنان فقط.

2 قبل الدورة وبعدها



في هذه الحالة يقوم الجسم بالتخلص من بعض الاغشية وبقاياها من خلال عملية تنظيف ذاتي قبل ان يقوم بانتاج اخرى جديدة. وهذا يؤدي الى ظهور افرازات باللون الوردي او الاحمر الخفيف. كذلك يمكن ان ينتج هذا عن تراجع في مستوى الهرمونات قبل ايام قليلة من موعد بدء الدورة الشهرية.



3 بعد العلاقة الحميمة



يحدث ان تظهر الافرازات باللون الاحمر أو الزهري بعد العلاقة الزوجية. وهذا يدل عل تهيج في المنطقة السطحية من المهبل. وقد ينتج هذا لدى بعض النساء عن تأثر في عنق الرحم ايضاً. لكن في حال تكرر ذلك تصبح استشارة الطبيبة امراً ضرورياً. فقد يدل هذا عل حدوث التهابات تحتاج الى العلاج المناسب.

اقرئي أيضاّ:

Advertisements

4 عدوى فطرية



يمكن ان تكشف الافرازات الحمراء التي تصدر عن منطقة المهبل الاصابة بعدوى فطرية. ولهذا يجب تناول الدواء الذي يساعد على التخلص من المشكلة بعد الخضوع للفحوصات اللازمة في المستشفى او في عيادة الطبيبة.

5 الحمل



تشعر المرأة الحامل بالقلق عندما تلاحظ حدوث الافرازات ذات اللون الاقرب الى الاحمر لديها. لكن هذا لا يدل دائماً على حدوث مشكلة فقد يحدث بعد الخضوع للفحص الطبي. ورغم هذا من الافضل استشارة الطبيبة، علماً أن هذه الافرازات قد تعاود الظهور في مرحلة الرضاعة.

اقرئي أيضاً: الافرازات المهبلية.. هل تقلقك؟ اليك الحل

حالات تستدعي العلاج



- من الضروري استشارة الطبيبة في حال تكرر حدوث الافرازات المهبلية الحمراء او اذا ترافق ذلك مع اعراض اخرى غير طبيعية مثل الالم والحكة وغيرها.

- يجب الانتباه اذا ظهرت هذه الافرازات خارج مرحلة الدورة الشهرية وترافقت مع ارتفاع في درجة الحرارة او مع صدور رائحة كريهة او مع خسارة غير مبررة للوزن. فقد يعني هذا لدى المرأة التي اقتربت من سن انقطاع الدورة الشهرية الاصابة بسرطان الرحم. وفي هذه الحالة من الضروري الخضوع للفحوصات الازمة من اجل التأكد من حقيقة المشكلة.

- يمكن ان تتزامن الافرازات مع ألم في اسفل البطن او مع عدم قدرة على التركيز او مع شعور غير اعتيادي بالتعب.

- تصبح الافرازات الحمراء غير عادية في حالة الحمل اذا استمرت لمدة 24 ساعة واذا كانت كثيفة. ومن الضروري الذهاب فوراً الى عيادة الطبيبة النسائية وخصوصاً اذا حدث هذا في الثلث الثاني او الثالث من الحمل او اذا تمت المعاناة من ألم في اسفل البطن. وهكذا يمكن الاجابة باختصار على السؤال الافرازات المهبلية الحمراء ماذا تعني.