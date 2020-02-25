اكثروا من ممارسة الجنس في فصل الشتاء لفوائده العديدة!

ميرنا وليد - بيروت - ممارسة العلاقة الجنسية مع الشريك في فصل الشتاء تعزز ثقة الانسان بنفسه، اضافة الى مجموعة كبيرة من الفوائد سنستعرضها لكم.
بداية إذا كنت تعاني من الإكتئاب، فممارسة العلاقة الحميمة تخفض هرمون التوتر وتفرز هرمون السعادة.
ثانياً، أشارت الابحاث إلى ان الاشخاص الذين يمارسون العلاقة الحميمة على الأقل مرتين في الأسبوع، خلال فصل الشتاء، يعزّزون إطلاق الجسم للمستضدات مثل الغلوبولين المناعي الذي يساعد على مكافحة نزلات البرد والانفلونزا.
اذا العلاقة الجنسية في فصل الشتاء ترفع نسبة المناعة في الجسم.
ثالثاً ان الجلد معرّض للجفاف في فصل الشتاء، لذلك ننصحكم بممارسة العلاقة الحميمة في هذه الفترة لأنها تزيد من مستويات هرمون الاستروجين، الذي يمنع جفاف الجلد ويعمل على تحسين مرونته.
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