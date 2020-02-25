الألعاب الجنسية كثيرة ومختلفة..فكيف تختارونها؟

ميرنا وليد - بيروت - يستعمل العديد من الناس الألعاب الجنسية لأسباب متنوعة، فبعض النساء أو الرجال ليس لديهم شريك ويجدون صعوبة في الاستمناء من دون إثارة أكبر والبعض الآخر يريد أن يزيد من إثارة علاقته مع الشريك، وهناك قسم من الناس يستعملونها بسبب ميولهم الجنسي فالعديد من المثليات يشترين اللعبة الجنسية على شكل قضيب ليستمتعن مع شريكتهن.

وتتعدد أشكال ​الالعاب الجنسية​ والأغراض المتوخاة منها وحتى هي موجهة للجنسين وعادة ما يتم بيعها في الخفاء في بعض البلدان نتيجة حظرها أو عبر مواقع الكترونية تؤمنها وفق الطلب، وفي بلدان أخرى هي متاحة في متاجر خاصة.

هناك العديد من أنواع الألعاب التي يمكن إستخدامها على أجزاء الجسم المختلفة، ومنها مصمم خصيصاً للمهبل على شكل قضيب منها الهزاز ومنها مصنوع من اللاتكس وأخرى للبظر، القضيب أو المؤخرة.

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بعض الألعاب الجنسية مصممة للإستعمال عند الأفراد الذين يمارسون الجنس معاً، مثل الحلقات الرجاجة والديلدو.

وهنا ننصحكم لدى استعمالكم هذه الألعاب للمرة الاولى:

أولاً التأكد أنها ليست من مادة صلبة قد تسبب الأذى كالزجاج أو الخشب، قبل أن تستخدم اللعبة الجنسية، تأكد من سلامتها الخارجية أو خلوها من عيوب التصنيع ضرورة تنظيفها جيداً قبل وبعد الاستعمال، وإستخدام المزلقات وجل المتعة من شأنه زيادة المتعة ورفع الإحساس، لا مانع من مشاركة الألعاب الجنسية مع الشريك، لكن يجب أن تتم هذه المشاركة بحذر وحرص، تأكد من خلوك أنت والشخص الذي تريد أن تشارك اللعبة الجنسية معه من الأمراض المنتقلة جنسيا.