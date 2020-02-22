هل ممارسة العادة السرية تشكل خطراً على حياتكم وتسبب العقم؟

ميرنا وليد - بيروت - العادة السرية هي عملية يقوم بها الانسان سواء كان شابا او فتاة، وذلك بهدف الوصول إلى النشوة أو الرعشة الجنسية، قد تحصل بين الفرد ونفسه عبر إستخدام يده، او بين شخصين. يشاع ان هذه العملية خطيرة على صحة الانسان، الا ان ذلك غير صحيح الا في بعض الحالات، لكن الاكيد انها لا تُسبّب الأمراض، ولا حتى العقم كما يشاع او يعتقد البعض.

كيف تصبح العادة السرية مضرة؟ في الحالات الطبيعية هي ليست شيئاً مؤذياً، لكن اللجوء إليها بكثرة اي بشكل يومي ومفرط يؤدي إلى آلام وأضرار في الجهاز التناسلي، كما ان استخدام امور او اجهزة غير طبيعية قد يؤدي الى اوجاع غير محمولة تستدعي تدخل الطبيب.