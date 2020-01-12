تخلصوا من البيجاما خلال النوم لحياة جنسية أنشط!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت دراسة اميركية حديثة أن الاشخاص الذين ينامون من دون ارتداء البيجاما والملابس الداخلية هم انشط في حياتهم ​الجنس​ية ويمارسون العلاقة الحميمة أكثر من الذين يرتدون ملابس النوم.

وحسب الدراسة 75% من الذين ينامون وهم عراة يتمتعون ب​حياة جنسية​ ممتازة حسب تعبيرهم، وبحسب الاستفتاء معظم الرجال يحبون ان يناموا من دون ملابس، الا ان النساء يفضلن ارتداء الملابس الداخلية على الاقل خلال النوم.

اضافة الى الحياة الجنسية، النوم من دون ملابس أفضل لأن الجسم يرتاح ويتنفس بشكل أفضل، وبذلك تتجنب العديد من الاوجاع، خصوصاً في الظهر.