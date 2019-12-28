صاحب "الكرش" افضل في ممارسة العلاقة الجنسية!

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من ان معظم الناس لا يرون وجود اي علاقة بين "​الكرش​" وبين القدرة الجنسية لدى الرجال، إلا أن الدراسات الأخيرة كشفت عن معلومات تفيد بوجود علاقة وثيقة بين الأمرين.

وبحسب صحيفة "هفنغتون بوست"، ذكرت دراسة تركية أن أصحاب الكرش أفضل في ممارسة ​العلاقة الجنسية​ نتيجة إمتلاكهم أداء أفضل في السرير، وقد أجرى العلماء في إحدى الجامعات التركية مسحاً لـ200 رجل وقارنوا بين كتلة أجسامهم وأدائهم الجنسي لتكشف الدراسة عن أن ذوي الوزن الزائد، وأصحاب الكرش، يحققون مدة أطول في ممارسة العلاقة في السرير، حوالي 7.3 دقيقة في المتوسط. أما أصحاب الأجسام النحيفة فقد إستمروا لدقيقتين فقط في العلاقة مع معاناة عدد كبير منهم من ​القذف المبكر​.