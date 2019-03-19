لا تشربي القهوة أثناء دورتك الشهرية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كل امرأة تمر كل شهر بفترة الحيض ولكن الألم والإجهاد التي تمر بها مختلفة بالنسبة للجميع، فواحدة من الأعراض التي يشيع النظر إليها في النساء خلال الدورة الشهرية هي ألم البطن والصداع، الألم في البطن عادة ما يكون بسبب تقلصات العضلات واستخدام قربة الماء الساخن وتناول المشروبات الساخنة تمثل علاجا طبيعيا للتعامل مع ألم الدورة الشهرية.

ومع ذلك فإن التغيرات الجذرية في الهرمونات أثناء الدورة الشهرية يمكن أن تؤدي أيضا إلى الصداع، وتناول الكثير من القهوة واحدة من الأخطاء الشائعة القليلة التي ترتكبها المرأة خلال دورتها الشهرية.

وهنا أطباء النساء يسلطون الضوء على تأثير القهوة على المرأة الحائض في تلك الأيام:

ماذا يحدث عندما تشربين القهوة أثناء دورتك الشهرية؟

شرب الكثير من القهوة خلال تلك الأيام قد يؤدي إلى الجفاف، وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين وهو مدر للبول في الطبيعة، والقهوة لا تزيد إنتاج البول فحسب بل تساهم أيضا في تقلصات تؤدي إلى الجفاف، فإذا كنت تعانين من الجفاف فإن هذا بالطبع يمكن أن يؤدي إلى صداع، وعلاوة على ذلك، القهوة أيضا لها تأثير على الهرمونات حيث تقيد الأوعية الدموية وتزيد من القلق والتوتر وتزيد من مستوي الكورتيزول مما يزيد من تفاقم أعراض الدورة الشهرية.

ما هي الجرعة الزائدة من القهوة ؟

شرب كوب أو اثنين من القهوة في يوم واحد ليس سببا للقلق، ومع ذلك إذا كنت شخصا يحتاج إلى كوب من القهوة كل 2 – 3 ساعات أو تتناولين أكثر من أربعة أكواب في اليوم الواحد فأنت بحاجة إلى خفض الكمية، وبدلا من ذلك يمكنك استبدال القهوة بالشاي الأخضر والمعروف بقدراته الرائعة على تخفيف آلام البطن خلال الدورة الشهرية، ولكن إذا كنت لا تستطيعين تمرير اليوم دون القهوة فإنه عليك الحذر حتى لا تصبح أعراض الدورة الشهرية أسوأ لأنها تضر أكثر مما تنفع.. فكري مرتين قبل شرب القهوة خلال الدورة الشهرية.