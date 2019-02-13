إليك أسباب تسريب الثديين أو إفرازات الحلمة التي يجب أن تعرفيها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إذا كنتِ قد لاحظت بعض الإفرازات من ثدييك فمن الصعب أن نحدد إذا كان هذا سببا للقلق أم لا، فقد يحدث التسرب أحيانا لبعض الأسباب الواضحة جدا مثل الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو تناول بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى تسريب حلمات الثديين، ولكن في أوقات أخرى قد يشير هذا إلى علامة للقلق، هنا نناقش بعض أسباب تسريب الثديين ومتى يجب عليك الشعور بالقلق:

1- الحمل:

قد تشعر الأمهات لأول مرة واللواتي تعانين من تسرب الثديين خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل بالقلق من هذه الأعراض، ولكن هذا أمر طبيعي ومؤشر على أن ثدييك يصنعان حليبا يساعد في تغذية طفلك بعد الولادة، معظم النساء يعانين من هذا أثناء الحمل.

2- حبوب منع الحمل:

على الرغم من ندرة حدوث بعض التغيرات الهرمونية بسبب حبوب منع الحمل إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى بعض الإفرازات من الحلمة.

3- العدوى:

أي نوع من العدوى في الثديين يمكن أن يؤدي إلى الخراج الذي يؤدي بدوره إلى نوع من الإفرازات.

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4- قنوات الحليب المسدودة:

بعد الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية قد يحدث انسداد بقنوات الحليب عند تراكم الحليب في الثديين، هذا أيضا يؤدي إلى بعض الإفرازات من الحلمات في حين تشعر السيدة بألم شديد وصعب.

5- البرولاكتينوما:

يمكن أن يؤدي الورم الموجود في الغدة النخامية في بعض الأحيان إلى خروج إفرازات من الحلمة.

6- سرطان الثدي:

يمكن أن يكون تسريب الثديين علامة على وجود ورم بهما؛ لذا إذا كنت مصابة بهذا العرض اذهبي للفحص لدى الطبيب.