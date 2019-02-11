في الاعياد..هكذا يحفزك تناول الطعام وشرب الكحول والرقص على ممارسة علاقة جنسية ممتعة

ميرنا وليد - بيروت - يستغل بعض الاشخاص فرصة الاعياد من اجل الاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع الشريك. وهناك 3 امور اساسية تساهم في تحفيز الانسان على ممارسة العلاقة الجنسية وهي : الطعام، الكحول والرقص، لكن كيف؟
أولاً: يلعب الطعام دوراً مهمّاً في حياة الإنسان البيولوجيّة لأنه مصدر الطاقة التي تؤمّن التوازن والاستمرارية لكلّ وظائف جسم الإنسان منها الوظيفة الجنسية، لكن الامر ليس بهذه السهولة فليس هناك طعام معين يؤدي الى زيادة الرغبة الجنسية عند الانسان، بل هناك بعض الاطعمة التي تلعب دوراً مهماً في بناء خلايا الجسم وأنسجته، فيضمن استمرارية الوظيفة الجنسيّة.
ثانيا من المعروف ان الكحول تُعدّ منشّطاً جنسيّاً، وذلك لأنها تولّد تأثيراتٍ معيّنةٍ على الآليّة الجنسيّة، فعند المرأة تزيد الكحول من نسبة هرمون التستوستيرون (Testosterone)ما يزيد من الرغبة الجنسيّة وتكون أعضاؤها أكثر ترطيباً، ونوعيّة رعشتها أفضل.
أمّا عند الرجل، فتخفّض الكحول من نسبة هرمون التستوستيرون لكن الرغبة الجنسية تبقى موجودة.
يجب الانتباه الى أنّ الإفراط في احتساء الكحول يؤدي الى عدم الانتصاب وعدم القذف أو تأخيره.
ثالثا: الرقص يُعدّ عاملاً مهمّاً لتحفيز الرغبة الجنسيّة وتحسين الأداء الجنسيّ، وأفضل الانواع هو الرقص الشرقيّ وذلك لانه ينشط الدورة الدموية في منطقة الحوض ويزيد من الرغبة الجنسيّة عند المرأة. ومن أنواع الرقص المفيدة أيضاً السّامبا والروك.
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