شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستقرار والسلام العالمي».. في حلقة نقاش العلاقات السعودية - الصينية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
نظم مركز الدراسات الاسيوية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يوم (الأربعاء) الماضي، حلقة نقاش عن «العلاقات السعودية – الصينية»، بمشاركة وفد من إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.
وألقت الحلقة الضوء على ماضي وحاضر ومستقبل الصين، والجهود التي تبذلها لدعم الاستقرار والسلام العالمي.كما تمت مناقشة الأسس التي قامت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومكامن تعزيز العلاقات الثنائية السعودية - الصينية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكذلك تمت مناقشة العديد من القضايا والتوجهات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشارك في الحلقة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
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