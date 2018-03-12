شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيبة» تمثل المملكة في المهرجان المسرحي بتونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكد المشرف العام بالنشاط الثقافي في وزارة التعليم سالم الزهراني، أن مسرحية «الحقيبة» ستمثل المملكة في المهرجان المسرحي الدولي في تونس بعد أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أن اختيار المسرحية، التي يشارك بها تعليم الأحساء، تم بناء على تحقيقها المركز الأول العام الماضي على مستوى المملكة في المنافسات المسرحية المدرسية الثانوية في جدة.

وأشار الزهراني خلال الدورة التأهيلية لإعداد مدربي المسرح المدرسي، اليوم (الإثنين) في جدة، إلى أن التدريب المسرحي توقف سابقا لظروف خارجة عن الإرادة وعاود نشاطه مع هذه الدورة الأولى من نوعها ليعيد توهج المسرح كما كان وأفضل، مبينا أن استمرارية المسرح الجيد تتطلب إعداد مدربين مسرح مميزين، وهذا ما حرصت عليه وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح والمكتب العربي للمسرح.

ولفت إلى أنه بدءا من العام القادم ستتم إقامة منافسات مسرحية على مستوى المملكة كأول منافسات من نوعها للمرحلة الابتدائية، بعد أن كانت مقصورة في السابق على المدرسة والإدارة التعليمية، منوها بأن المسرح الابتدائي بدأ بمهرجان الطفل العام الماضي وتطور لـ3 مهرجانات هذا العام.

يشار إلى أن تعليم جدة، ممثلا في النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي، يستضيف الدورة التأهيلية لإعداد مدربي المسرح المدرسي خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الحالي، التي تستهدف 80 متدربا من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.