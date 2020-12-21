شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيع يوضح حكم من اعتمر ونسى حلق شعره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم من اعتمر ونسى حلق شعره.

وقال " المنيع " خلال حواره في برنامج " فتاوي ":" طالما أنه تذكر فينبغي له أن يقص شعره أو يحلقه وينبغي أن يتجرد من ملابسه العادية ويرتدي ملابس الإحرام ليقوم بفعل هذا النسك وهو على إحرامه ولا شئ عليه ".

وكان المنيع، رد على سؤال امرأة حصلت على مبلغ مالي من والدتها دون علمها قبل وفاتها، قائلا:" تستغفر الله سبحانه وتعالى وعليها الإكثار من الدعاء لوالدتها بسبب هذه السرقة ولكونها والدتها أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يظل جزءًا من التركة ويجب إضافته لها.

وأضاف : " بإمكانك اختلاق أسباب لتبرير ظهور هذا المبلغ وإضافته للتركة، سواء بزعمها معرفة مكان بعض الأموال التي تركتها الوالدة ولم تدخل في التركة، أو ادعاء استدانتها هذا المبلغ ".