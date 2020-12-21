بالفيديو.. جموع غفيرة تودع الشيخ راجح العجمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أدت جموع غفيرة صلاة الميت على الشيخ راجح العجمي عقب صلاة عصر اليوم في محافظة الدلم. أدت جموع غفيرة صلاة الميت على الشيخ راجح العجمي عقب صلاة عصر اليوم في محافظة الدلم. وتناقل رواد مقاطع فيديو من جناز الشيخ العجمي، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواه الجنة. وكان الشيخ راجح العجمي، والذي اشتهر بلقب شاعر الدعوة، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين ونعاه العديد من المواطنين والمغردين.

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