شكرا لمتابعة خبر عن المنافسة تغرم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال لمخالفة نظام المنافسة.

وقالت المناقسة أن المخالفة تضمنت استغلال وضعها المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع. أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة للمنشآت المتنافسة، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة الاتصالات السعودية إس تي سي بمخالفة نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء وهو ما تحظره الفقرة 3 من المادة الخامسة من نظام المنافسة إضافة إلى رفضها التعامل مع إحدى المنشآت المنافسة لها بهدف الحد من دخولها السوق وهو ما تحظره الفقرة 4 من المادة الخامسة نظام المنافسة.

وأضافت أنه بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراه في تاريخ 12/07/1432 هـ. المتضمن البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية. بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الاتصالات السعودية بمخالفة نظام المنافسة وذلك بإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء تمثلت في الاشتراط على أحد المنافسين بعدم تمرير أي حركة دولية منتهية إلى شركة الاتصالات من خلاله. إضافة إلى رفضها التعامل مع منشأة منافسة لها دون مسوغ للحد من دخولها السوق وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وقالت إن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بتاريخ 29/07/1433 هـ. بتغريم الشركة بعد ثبوت مخالفة الفقرتين 3 و4 من المادة الخامسة من نظام المنافسة،. مشيرة إلى تظلم الشركة على القرار الصادر بحقها أمام محكمة مختصة، . وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك قطعيا.