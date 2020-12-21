الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كم بعث الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

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