المدينة.. نجاح عملية طارئة لإعادة انزلاق الكبد والأمعاء لمريضة في مستشفى الملك فهد

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة عملية ناجحة لإعادة انزلاق الكبد وأجزاء من الأمعاء داخل التجويف الصدري لمريضة كانت تعاني من انسداد معوي حاد واختناق وضيق في التنفس.

وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة وجود فتق كبير في الحجاب الحاجز الأيمن أدى إلى انزلاق الكبد وأجزاء من الأمعاء داخل التجويف الصدري الأيمن وتسبب في اختناق والتفاف للقولون.

جرى على الفور تحضير المريضة للعمليات بصورة طارئة وعمل شق صدري أيمن وإرجاع القولون والكبد لمكانهما الطبيعي وإصلاح الحجاب الحاجز بواسطة الشبكة الجراحية؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

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