وزارة الصحة: لاصحة لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة».

وأضاف: «ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس».

وتابع: «وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».