26 ألف قضية بديوان المظالم

وأظهرت البيانات الصادرة من ديوان المظالم أن النسبة الأعلى من قضايا الاستئناف استقبلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2037 قضية بنسبة 22.7 %، تلتها منطقة عسير بـ 1968 قضية بنسبة 21.9 %، ثم محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بـ 1851 قضية بنسبة 20.6 %، فيما جاءت في صدارة المحاكم الإدارية محكمة الرياض بـ 4532 قضية، ثم المحكمة الإدارية بأبها بـ 2644 قضية، ثم إدارية جدة بـ 2347 قضية.
المناطق
4532
الرياض
649
جازان
1050
نجران
1898
مكة المكرمة
330
بريدة
319
الباحة
1079
الدمام
149
سكاكا
166
حفر الباطن
2644
أبها
343
تبوك
1602
المدينة المنورة
382
حائل
إجمالي القضايا
26610
قضية
8963
محاكم الاستئناف
17647
المحاكم الإدارية
محاكم الاستئناف
1578
المحكمة الإدارية العليا
1851
الرياض
2037
مكة المكرمة
671
المدينة المنورة
686
الشرقية
172
الجوف
1968
عسير
2347
جدة
123
عرعر
34
وادي الدواسر
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