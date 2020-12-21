مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الثانية

عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط جلسته الثانية لعام 1442 بالمحافظة، برئاسة محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط. وحضر الاجتماع رئيس البلدية ونائب رئيس مجلس التطوير المهندس محمد الحويطي، ووكيل المحافظة سلمان آل كاسي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة فاعلين بالمجتمع. وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، تلى ذلك تقديم عرض مرئي لعدة مبادرات قدمها المهندس بندر بن دعجم والدكتورة أمل بن مشيط، حيث تم تشكيل فريق عمل لهذه المبادرات وتم اعتماد مبادرتين ليتم العمل عليها وتنفيذها، وفي الختام تم عمل التوصيات المتفق عليها.



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