رئيس جامعة نجران يتفقد سير الاختبارات النهائية

وأكد السبيعي أن الجامعة سخرت كامل الإمكانات؛ لتهيئة قاعات الاختبارات وفق الإجراءات الاحترازية والخطط المُعدة لضمان سيرها على الوجه المطلوب، والتي تسهم في أدائها بكل يسر وسهولة. وأشاد السبيعي بالجهود الكبيرة التي اتخذتها الجامعة لسير الاختبارات الحضورية، وكذلك الاختبارات عن بُعد، منوهاً إلى ما تحظى به الجامعة من إمكانات عالية، وتقنيات أسهمت في سيرها بنجاح. ويواصل كافة طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442/1441، وسط تنظيم واستعداد تام لسيرها على أكمل وجه.
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